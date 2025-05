O São Paulo chegou em Lima, no Peru, para disputar o jogo contra o Alianza Lima. A equipe viajou em voo fretado e aterrissou na parte da noite. Entre os relacionados, estão os retornos de Pablo Maia e Arboleda, além da presença das promessas da base, como Negrucci e o goleiro Young.

O jogo será na terça-feira (6), às 19h (de Brasília). O time fará mais um treinamento, nesta segunda-feira.

Young ainda não tinha viajado com o elenco para jogos pela Libertadores, assim como os jogadores que também estavam machucados. Lucas Moura foi desfalque por quase sete semanas, retornou contra o Fortaleza e também viajou para o palco da partida.

O jogo será válido pela quarta rodada da Copa Libertadores. Líder do grupo D, uma vitória pode ajudar a encaminhar a vaga do Tricolor nas oitavas de final, além de aliviar o lado de Zubeldía.

Ainda seguem no departamento médico Igor Vinícius, Oscar, Luiz Gustavo, Calleri e Henrique Carmo. Desses, Calleri é quem mais preocupa. Após cirurgia no ligamento cruzado anterior, deve retornar apenas na próxima temporada. Oscar, por sua vez, voltou a treinar com bola e pode estar à disposição nas próximas semanas.

Elenco chegou na parte da noite no Peru (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Veja a lista de relacionados do São Paulo para jogo na Libertadores