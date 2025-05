São Paulo se torna o único invicto do Brasileirão após tropeço do Flamengo

O São Paulo é o único time invicto do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem a sétima rodada ter chegado ao fim, a derrota do Flamengo para o Cruzeiro consolidou o Tricolor com esta marca.

Até o momento, o Tricolor venceu apenas uma partida no Brasileirão - o clássico contra o Santos, pela quinta rodada. Até o momento, foram seis empates e esta única vitória. Mesmo com o registro nesta etapa da competição, alguns fatores chamam a atenção.

Na tabela, é o décimo colocado, com nove pontos somados. Na competição, o time vive uma situação um pouco diferente do que nas copas.

Na Copa Libertadores, lidera o grupo D com sete pontos. Na Copa do Brasil, tem a vantagem de um gol contra o Náutico e joga por um empate na partida de volta.

São Paulo é o único invicto do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo não crava prioridades

O São Paulo não crava prioridades mesmo com a dificuldade de pontuar no Campeonato Brasileiro. Luis Zubeldía evitou falar sobre tratar as copas de forma diferente.

Na terça-feira (6), o time enfrenta o Alianza Lima pela quarta fase da Libertadores, o que pode ajudar a encaminhar a vaga nas oitavas de final.

- No Brasileirão, competimos. São muitos empates. Talvez fosse melhor perder e ganhar, já que isso soma mais pontos. Mas não vamos priorizar as copas por isso. Hoje perdemos o pênalti e não é fácil reacomodar-se. Com um futebol prático, simples, precisamos aproveitar as chances. Acontece. Temos que virar a página - explicou Zubeldía.

O Tricolor volta a campo pelo Brasileirão no dia 11 de maio, quando enfrenta o Palmeiras, em clássico que será disputado na Arena Barueri.