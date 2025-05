São Paulo ganha reforços importantes e mira recuperação na temporada

O São Paulo conta com o retorno de jogadores importantes para a sequência da temporada. Após enfrentar um período delicado com o departamento médico, o Tricolor volta a ter à disposição Pablo Maia, Arboleda e Lucas Moura, reforços significativos para ajudar na administração do calendário, que se mostra cada vez mais apertado.

continua após a publicidade

O trio viajou com a delegação para Lima, no Peru, onde a equipe enfrenta o Alianza Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Ainda não há confirmação sobre a titularidade dos atletas, o que será avaliado pela comissão técnica, mas a presença deles representa um alívio para o elenco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luis Zubeldía tem enfrentado cobranças por parte da torcida. O São Paulo está na décima colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, e lidera o grupo D da Libertadores, com sete. Na Copa do Brasil, tem a vantagem de um gol e joga por um empate contra o Náutico. O alto número de empates, especialmente no Brasileirão, tem sido alvo de críticas.

continua após a publicidade

Com o retorno dos três reforços, o treinador pode ganhar mais fôlego e alternativas para montar o time. Antes das lesões, Pablo Maia, Arboleda e Lucas Moura eram considerados titulares absolutos.

Ainda seguem no departamento médico Igor Vinícius, Oscar, Luiz Gustavo, Calleri e Henrique Carmo. Desses, Calleri é quem mais preocupa. Após cirurgia no ligamento cruzado anterior, deve retornar apenas na próxima temporada. Oscar, por sua vez, voltou a treinar com bola e pode estar à disposição nas próximas semanas.

continua após a publicidade

➡️Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco: veja os percentuais de direitos no São Paulo

São Paulo tem retorno de trio para jogo na Libertadores (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

São Paulo enfrenta o Alianza Lima pela Libertadores

O São Paulo enfrenta o Alianza Lima pela quarta rodada da Copa Libertadores nesta terça-feira (6). O jogo será no Peru, às 19h (de Brasília).

O Tricolor é lider do grupo D, com sete pontos. Com um ponto de diferença, está o Libertad na segunda colocação. O Alianza é o terceiro, com quatro. Ou seja, a vitória do Tricolor é essencial para assegurar a liderança e facilitar o caminho pensando na classificação.