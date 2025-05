Quem é mais rico? Compare as receitas dos clubes de São Paulo

Com os balanços financeiros de 2024 praticamente todos publicados, já é possível traçar um panorama das finanças dos principais clubes paulistas. E os números mostram que o Palmeiras foi o clube de São Paulo com maior receita no último ano, superando os rivais Corinthians e São Paulo.

Segundo os relatórios oficiais divulgados, o Verdão faturou R$ 1,274 bilhão, valor que consolida o clube como referência em gestão financeira no futebol nacional. O desempenho comercial e esportivo impulsionou as receitas, que seguem em trajetória ascendente.

📊 Veja o ranking das receitas em 2024:

🟢 Palmeiras – R$ 1.274.145.000

– R$ 1.274.145.000 ⚫ Corinthians – R$ 1.114.923.000

– R$ 1.114.923.000 ⚪ São Paulo – R$ 731.898.000

– R$ 731.898.000 ⚪ Santos – R$ 459.489.236

– R$ 459.489.236 🔴 Bragantino – R$ 425.224.000 (valor líquido)

📌 O levantamento considera as receitas operacionais brutas dos clubes, conforme publicado nos balanços financeiros. A exceção é o Red Bull Bragantino, que divulga apenas a receita líquida total sem detalhar as fontes, o que pode significar valores um pouco maiores se considerados todos os acréscimos.

🤔 E o Mirassol?

O Mirassol, clube do interior que disputará a Série A em 2025, ainda não publicou seu balanço financeiro de 2024 no site oficial. Assim, ficou fora da análise atual.

Com os dados disponíveis, é possível observar uma clara divisão entre os três grandes de maior torcida e investimento — Palmeiras, Corinthians e São Paulo — e os outros dois clubes paulistas da elite nacional, que operam com receitas significativamente mais modestas.

O cenário financeiro reflete também o poder de mercado e o desempenho esportivo recente de cada equipe. Enquanto o Palmeiras colhe frutos dentro e fora de campo, Santos e Bragantino buscam caminhos para aumentar sua competitividade e receita.

