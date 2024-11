Treino do São Paulo no CT da Barra Funda







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 15/11/2024 - 15:35 • São Paulo

Após dois dias dedicados à realização de exames clínicos e testes físicos no elenco do São Paulo, o time voltou a treinar completo na manhã desta sexta-feira (15) e ganhou reforços de jogadores que se recuperaram de lesão. O técnico Luis Zubeldía ganhou mais opções para a lateral e o meio-campo.

Fora dos gramados desde 18 de agosto, quando sofreu uma lesão séria no clássico contra o Palmeiras, o lateral-esquerdo Patryck Lanza já estava à disposição do treinador desde o fim da última semana e agora intensifica as atividades no CT da Barra Funda mirando ganhar espaço com o treinador argentino.

A posição tem sido um ponto crítico para Zubeldía, que não encontrou solidez desde a lesão de Welington, que era seu titular. Sem a opção de utilizar o jovem Patryck, o técnico ganhou o reforço de Jamal Lewis, que não empolgou, e precisou até improvisar na posição, usando Sabino, zagueiro, e Lizieiro, meia, na lateral. Agora Lanza está mais avançado e pode ser opção na próxima partida, diante do RB Bragantino.

Michel Araújo retorna de lesão e já está à disposição do técnico Luis Zubeldía. (Foto: Rubens Chiri e Erico Leonan / saopaulofc.net)

O meio-campo ganhou a opção de Michel Araújo, recuperado de lesão no joelho. Havia um temor de que o atleta ficasse de fora o restante da temporada após se lesionar em setembro, mas o meia evoluiu rapidamente e já está liberado para atuar com Luis Zubeldía. O próximo compromisso do Tricolor em Bragança Paulista só acontece na próxima quarta, 20 de novembro.

Luiz Gustavo, que sentiu dores após pancada na perna, também não preocupa e estará à disposição para o jogo. Ele esteve em campo por apenas 21 minutos contra o Athletico-PR, quando sentiu a coxa e pediu substituição. O volante é um dos destaques do elenco na temporada e vinha de uma longa sequência como titular do time.

A partida da próxima semana dá ao São Paulo a chance de entrar na zona de classificação direta à Libertadores. Após vencer o Atlético-MG, o Flamengo pulou para a 4ª posição e abriu a 5ª vaga direta para a competição continental, já que venceu a Copa Do Brasil. Se vencer, torce por um tropeço do Internacional diante do Vasco, no Rio de Janeiro, para passar o Colorado na tabela.