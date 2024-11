Elenco do São Paulo briga por vaga no G4 do Brasileirão







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 14/11/2024 - 07:15 • São Paulo

O novo calendário do futebol brasileiro divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no começo da semana obrigou os clubes a reavaliarem os planejamentos para o começo de 2025. No caso do São Paulo, o Paulistão teve seu início antecipado e agora o clube precisa cuidar de um "malabarismo" de competições logo na largada da temporada.

O calendário da equipe previa que o mês de janeiro iniciaria com a disputa da competição FC Series, competição de clubes nos Estados Unidos. O São Paulo, porém, depende dos resultados deste Campeonato Brasileiro para então confirmar a estratégia de calendário no começo do ano que vem.

Julio Casares, presidente do Tricolor, afirmou que o São Paulo disputará o estadual com sua equipe titular. A competição é vista como uma prioridade nesta largada de ano. Para que isso não impacte nos jogos dos EUA, o ideal é que o São Paulo passe para uma vaga direta na fase de grupos. Isso evitaria um jogo da pré-Libertadores em janeiro e uma rodada do Paulistão poderia ser empurrada adiante.

Elenco do São Paulo treina no CT da Barra Funda. Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

A estreia do estadual, por enquanto, será no dia 15 de janeiro. De acordo com o planejamento inicial, o clube retornaria dos EUA para o Brasil apenas no dia 20 de janeiro.

No Brasileirão, o Tricolor do Morumbi é o 6º colocado e ainda não tem vaga direta assegurada na fase de grupos. Para isso acontecer, o Flamengo teria que entrar no G4 e o Botafogo precisaria ser o campeão da Libertadores, o que daria até o 6º colocado uma vaga direta. A outra opção, claro, é o São Paulo subir na tabela direto ao 4º lugar.

- Não existe possibilidade de iniciar o Paulistão com reservas. O São Paulo vai com o que tiver de melhor, nós conseguimos uma alternativa de que se clube for para fase de grupos da Libertadores ele adia uma rodada e joga dia 19 (ao inés da estreia, dia 15). Vamos tentar antecipar um pouco a nossa viagem para aproveitar essa pré-temporada, mas claro que foi desconfortável anunciar uma mudança radical em novembro para janeiro – disse o presidente do São Paulo na cerimônia de sorteio do Paulistão.

O dirigente garantiu a presença do Tricolor em solo norte-americano para a FC Series, mas admitiu que, caso o time fique com a vaga "apenas" na pré-Libertadores, uma nova alternativa será pensada para acomodar as três competições (FC Series, Paulistão e Libertadores).

Datas do FC Series

De acordo coma divulgação do evento, o São Paulo estreia na competição contra o Cruzeiro no dia 15 de janeiro, que é a mesma data de estreia do Paulistão, no Inter&Co Stadium, em Orlando, Flórida. O outro jogo, sem adversário definido, será em Fort Lauderdale no dia 19 de janeiro.

O outro brasileiro com jogo anunciado é o Atlético-MG, que estreia justamente contra o Cruzeiro em 18 de janeiro também na cidade de Orlando. Além do Superclássico, o Galo enfrenta o Orlando City no dia 25 de janeiro.