São Paulo busca equilíbrio defensivo por vaga na Libertadores

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 15/11/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O São Paulo tem como principal objetivo para esta temporada assegurar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. Para alcançar esse objetivo, o Tricolor precisará encontrar um equilíbrio defensivo mais consistente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024.

Com cinco jogos restantes, o time ocupa a 6ª posição na tabela, com 57 pontos, e está apenas dois pontos atrás do Internacional, 5º colocado, que tem 59. Como o Flamengo, 4º colocado, já garantiu sua vaga na Libertadores ao conquistar a Copa do Brasil, a meta do São Paulo é ultrapassar o Inter e garantir sua classificação direta, evitando as fases preliminares da competição.

Defensivamente, o São Paulo é a quinta melhor defesa do Brasileirão, com apenas 34 gols sofridos em 33 partidas. Botafogo (26 gols), Palmeiras (27), Internacional (28) e Fortaleza (32) são as únicas equipes que sofreram menos gols, destacando a solidez do setor defensivo são-paulino. Além disso, a equipe manteve o placar zerado em 12 partidas, mostrando uma capacidade de resistência contra ataques adversários.

No entanto, o São Paulo tem o segundo menor número de desarmes no campeonato, com um total de 505, à frente apenas do Bahia, segundo dados da Sofascore. O time desarma, em média, 15 vezes por jogo. E sofre um gol a cada 11 finalizações do adversário.

O baixo número de desarmes se justifica pelo estilo de jogo imposto por Luis Zubeldía. O treinador argentino privilegia um jogo de maior posse de bola e buscando protagonismo ofensivo. Com 57,5% de posse de bola em média por jogo, o São Paulo é o segundo time que mais fica com a bola nos jogos do Brasileirão, só atrás do Atlético-MG. Além disso, com 47 gols marcados, o Tricolor tem o 5º melhor ataque da competição.

Nos últimos dez jogos, o São Paulo sofreu 11 gols, mas conseguiu vencer seis desses confrontos. Nos últimos cinco jogos, a equipe teve três vitórias, um empate e uma derrota, sequência que mantém o clube na disputa pela Libertadores.

O próximo desafio do São Paulo será contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, 20 de novembro, às 16h30 (horário de Brasília). Com uma vantagem de 10 pontos sobre o Cruzeiro, 7º colocado, o São Paulo busca conquistar a vaga direta na Libertadores.