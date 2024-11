São Paulo e Novorizontino pela final do Paulistão 2024 sub-20







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 15/11/2024 - 12:43 • São Paulo

São Paulo e Novorizontino decidem nesta sexta-feira (15) a final do Campeonato Paulista sub-20 e o Tricolor mira a quebra de um jejum de títulos para a categoria. São sete anos desde o último título estadual, período que o clube viu o rival Palmeiras disparar como maior vencedor do torneio. Agora, a garotada de Cotia tentar retomar o protagonismo.

Na partida de ida, empate por 1 x 1 em Novo Horizonte, o que deixa a partida de logo mais em aberto. A bola rola às 17h no estádio Novelli Jr. em Itu. Esse foi o estádio escolhido pelo clube para sediar a final. A previsão de temporal na capital paulista tirou a partida do MorumBis.

Elenco do São Paulo comemora gol de Ryan Franciso contra o Novorizontino. Foto: Pedro Zacchi / São Paulo FC

Ryan Francisco abriu o placar no começo da partida e viu Pedro Balotelli empatar antes do intervalo virar. O atacante, aliás, chegou a 30 gols na temporada e é o artilheiro do Tricolor na temporada. É uma das esperanças para o clube sair de campeão na decisão.

O São Paulo soma dez títulos na história do campeonato e cinco vices. A última temporada foi uma das que terminou com o segundo lugar. Enfrentando o Palmeiras, o Tricolor perdeu por 2 x 1 e 1 x 0. Neste ano, a final quase se repetiu, mas o Novorizontino despachou o alviverde e chegou na decisão com o sub-20.

Ainda no calendário da base, o São Paulo tem a semifinal da Copa do Brasil para disputar. Enfrenta o Bahia nos dias 21 e 27 de novembro. Na outra semi, estão Palmeiras e Ceará.