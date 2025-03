FPF define arbitragem para clássico entre Palmeiras e São Paulo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu a equipe de arbitragem para o clássico entre Palmeiras e São Paulo, na próxima segunda-feira (10), no Allianz Parque, válido pela semifinal do Paulistão. Flávio Rodrigues de Souza será o responsável por conduzir o duelo, que vale vaga na final da competição estadual.

A equipe que avançar à final enfrentará, em jogos de ida e volta, o vencedor da partida entre Corinthians e Santos.

Campanha do Palmeiras no Paulistão

Segundo colocado do Grupo D, atrás do São Bernardo, o Palmeiras precisou vencer o Mirassol fora de casa e torcer por uma derrota da Ponte Preta para o Red Bull Bragantino para garantir, na última rodada da fase de grupos, uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista.

Já nas quartas, a equipe comandada por Abel Ferreira derrotou o São Bernardo por 3 a 0, com destaque para Estêvão, autor de dois gols na partida.

Campanha do São Paulo no Paulistão

Diferente do rival, o São Paulo superou o Novorizontino e garantiu a liderança do Grupo C, com 19 pontos.

Na semifinal, diante do segundo colocado da chave, o Tricolor venceu por 1 a 0 no Morumbis, em jogo marcado pelo gol de Calleri e pela expulsão de Patryck nos acréscimos.

Agora, ao contrário do duelo na fase de grupos, Lucas Moura e Oscar, que foram poupados por conta do gramado sintético do Allianz Parque, serão titulares.

