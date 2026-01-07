Rodriguinho, do São Paulo, entra na mira do Red Bull Bragantino

Rodriguinho entrou na mira do Red Bull Bragantino. O Lance! apurou que o clube de Bragança Paulista tem interesse na contratação do meia, revelado pelas categorias de base do São Paulo, em definitivo.

O jogador tem contrato com o Tricolor até o final deste ano. Há meses, a possibilidade de renovação vinha sendo sinalizada, mas as conversas não avançaram.

Recentemente, o Botafogo também demonstrou interesse, porém com a ideia de um empréstimo. Diante do vínculo com o São Paulo se encerrando ao fim da temporada, essa alternativa não agradou pensando em um projeto de longo prazo do atleta. Havia o receio de Rodriguinho correr o risco de ficar sem clube ao término do acordo. A partir da metade do ano, o meia também poderá assinar um pré-contrato com outra equipe.

A preferência, portanto, é por uma negociação em definitivo. A reportagem ouviu que o interesse do Red Bull Bragantino é considerado "quente" e pode evoluir. Ainda não há informações sobre valores envolvidos.

Rodriguinho chegou ao São Paulo ainda no Sub-11 e percorreu todas as etapas das categorias de base até alcançar o time profissional.

Na atual temporada, voltou a marcar após três anos, no confronto contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil. No início do ano, porém, enfrentou problemas físicos no joelho, que o afastaram de algumas partidas do Campeonato Paulista e atrasaram sua sequência e o ganho de minutagem ao longo de 2025.