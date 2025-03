São Paulo traça estratégia para promessas: subir ou voltar para base?

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, o São Paulo gerou grande expectativa em torno de algumas das principais revelações do torneio. Entre os destaques, surgem nomes como Ryan Francisco, Matheus Alves, Maik e Lucas Ferreira.

Porém, a falta de espaço desses jogadores no time principal levantou questionamentos sobre a estratégia a ser adotada pelo clube: irá promover definitivamente para o profissional ou dar mais rodagem na base? A resposta varia conforme cada caso.

A ideia do São Paulo é manter estas promessas próximas ao elenco principal, ao mesmo tempo que garante rodagem no Sub-20 sob o comando do técnico Allan Barcellos.



Peça-chave da Copinha tem jogado poucos minutos

Ryan Francisco é o nome que mais chama atenção no momento. Peça-chave na campanha do título e visto como promessa desde as categorias mais baixas, sua promoção ao elenco principal gerou grande expectativa entre os torcedores. Inclusive, em alguns jogos do profissional, a torcida do São Paulo cheogu a gritar o nome do atleta pedindo para que Zubeldía colocasse ele em campo.

O atacante tem sido relacionado para jogos pelo técnico Luis Zubeldía, mas com poucos minutos de jogo. Nas últimas seis partidas, por exemplo, ele começou no banco de reservas.

Mas, diferente dos companheiros de título, Ryan não retornou ao Sub-20 nestas últimas semanas. Por outro lado, Maik, Matheus Alves e Lucas Ferreira, por exemplo, voltaram a serem aproveitados na categoria e começaram a disputar as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Sub-20. Isso mesmo após terem sido relacionados em alguns jogos pelo time principal.

Apesar destes jogadores voltarem a atuar pelo time de base, eles seguem treinando com o elenco profissional no CT da Barra Funda. Nesta quarta-feira (12), por exemplo, Maik, Igão, Matheus Alves e Lucas Ferreira participaram das atividades comandadas pela comissão técnica de Zubeldía. Essa estratégia, por sua vez, deve seguir por mais algum tempo.