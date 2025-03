Supercopa feminina: São Paulo vence Flamengo e vai à final

O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Kaká, e avançou para a final da Supercopa Feminina. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (12), na Vila Belmiro.

Nos minutos iniciais, o São Paulo dominou a posse de bola e buscou espaços na defesa do Flamengo. Enquanto o Tricolor tentava impor seu jogo, o time carioca apostava em contra-ataques em velocidade. Apesar das estratégias de ambos os lados, o primeiro tempo terminou sem gols

O segundo tempo começou em um ritmo diferente. Aos 12 minutos, o São Paulo abriu o placar com Kaká, que aproveitou uma cobrança de falta precisa de Bia Menezes. Após o gol, o Flamengo aumentou a intensidade em busca do empate, mas as tentativas esbarravam na defesa do Tricolor.

Kaká abriu o placar para o São Paulo (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Desgaste físico afetou São Paulo e Flamengo

Nos minutos finais, o Flamengo assumiu o controle da posse de bola, enquanto o São Paulo buscava explorar os contra-ataques. Mas o desgaste físico das equipes falou mais alto, e o placar se manteve com o único gol do Tricolor.

O que vem por aí?

Agora, o São Paulo espera o vencedor de Corinthians x Cruzeiro, que também acontece nesta quarta-feira (12), às 19h, no Primeiro de Maio, para saber quem enfrentará na final da Supercopa feminina.