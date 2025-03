O presidente do São Paulo, Julio Casares, esclareceu o andamento das negociações com o empresário grego Evangelos Marinakis, que pode investir nas divisões de base do clube. Durante o Conselho Técnico do Brasileirão, realizado na CBF, no Rio de Janeiro, Casares foi questionado sobre o status das conversas.

continua após a publicidade

De acordo com o presidente, as tratativas seguem em andamento. Ele revelou que esteve na Europa para estreitar laços com Marinakis e explicou como funcionaria o modelo de negócio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Segundo Casares, a parceria não envolve a venda de Cotia, já que o centro de formação é um patrimônio do clube, mas sim um modelo de investimento que poderia aumentar os lucros do São Paulo com seus atletas, tanto financeiramente quanto esportivamente. Além disso, Marinakis teria maior influência no futebol europeu, o que poderia abrir portas para os jovens talentos tricolores.

continua após a publicidade

- Nós estamos conversando. Nós nos conhecemos ano passado, tive uma grande impressão dele, estive duas vezes em Londres para ver ele. Muita gente fala que "vai vender", mas isso não existe. É patrimônio do São Paulo, o São Paulo é majoritário. Precisamos entender esse mercado. Eu sou do tempo que tinha os olheiros, hoje são scouts. Esse mercado ali, na base, quem tem um dinheiro maior, tem um resultado melhor. Eu não preciso do grego, mas alguém que tem dinheiro. Quem tem hoje? Os agentes, mas o clube não ganha nada. É um acordo inteligente. Eu vou trazer mais participação - explicou Casares.

➡️ São Paulo confirma lesões de Lucas Moura e Alan Franco

O presidente também comentou sobre as especulações de que Marinakis estaria negociando com o Vasco, mas afirmou desconhecer qualquer conversa nesse sentido.

continua após a publicidade

Marinakis é dono de times como Olympiacos (Foto: Reprodução/Instagram - @evangelos.marinakis)

- Eu desconheço qualquer conversa do investidor com outros clubes - esclareceu Casares.

A negociação entre São Paulo e Evangelos Marinakis prevê que bilionário grego invista em Cotia, base do clube, e passe a ter direito no passe dos jovens atletas formados nas categorias de base, vistos como ativos valiosos pelo empresário.

Desde o fim do ano passado que a base de Cotia vem se destacando no cenário nacional. Em novembro, conquistou o título da Copa do Brasil sub-20 em cima do Palmeiras. Dois meses depois, em janeiro, bateu o Corinthians na decisão da Copinha. O time já rende frutos ao elenco profissional, que promoveu nomes como Ryan Francisco e Lucas Ferreira ao elenco principal.