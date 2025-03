O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quarta-feira (12) e trouxe algumas atualizações sobre o elenco. Lucas Moura e Alan Franco foram diagnosticados com lesões (trauma no joelho e no braço, respectivamente), enquanto o Tricolor pode ter outras novidades visando a estreia do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Uma novidade é o retorno próximo do volante Luiz Gustavo, que se recuperou de uma fratura sofrida em um dedo do pé e iniciou um processo de aprimoramento físico. No treino, ele participou de uma atividade com alguns jogadores em campo reduzido, o que pode indicar um retorno próximo. O time esperava ter Luiz Gustavo para a semifinal do Campeonato Paulista, mas sua recuperação levou mais tempo do que o previsto.

Não somente Luiz Gustavo pode ser novidade visando as próximas semanas. O meia Rodriguinho, que enfrentava um quadro de dores no joelho esquerdo, avançou no seu tratamento e foi para o gramado para realizar algumas atividades individuais.

continua após a publicidade

Além desses reforços em recuperação, o São Paulo também contou com a presença de atletas do Sub-20 na preparação. Entre os jovens promovidos, estavam o lateral-direito Maik, o zagueiro Igão, o meia Alves e o atacante Lucas Ferreira.

Lucas Moura e Alan Franco são diagnosticados com lesão

Lucas Moura foi diagnosticado com um trauma no joelho direito. Após o confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, na segunda-feira (10), o jogador tinha se queixado de dores na região. Vale relembrar que recentemente o jogador encabeçou um movimento junto a outros craques do futebol nacional contra o uso de gramados sintéticos nas competições. Inclusive, foi substituído por conta destas dores.

continua após a publicidade

Quanto a Alan Franco, o zagueiro sofreu um trauma no braço esquerdo. Após a partida, apareceu em uma postagem feita pela sua esposa com uma imobilização no braço. A substituição do defensor também se deu por conta de dores durante o jogo.

São Paulo se reapresentou nesta quarta (12) (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo terá período sem jogos antes de estreia no Brasileirão

Com a eliminação no Campeonato Paulista e a Data Fifa nas próximas semanas, o São Paulo terá quase vinte dias sem jogos. O time volta a campo no dia 30 de março, contra o Sport, na estreia pelo Brasileirão. O confronto acontece no estádio do Morumbis.