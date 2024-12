São Paulo termina ano em sequência negativa e liga alerta para mudanças em 2025

A vaga para Libertadores do São Paulo já estava garantida e o duelo com o Botafogo não representava impacto para a colocação da equipe na tabela. Mas, somado a outros resultados ruins do Tricolor nesta reta final de Brasileirão, o placar negativo deixa a equipe com uma sensação um pouco mais pessimista neste fim de ano e liga o alerta para as mudanças que precisarão ser feitas para um 2025 mais tranquilo e mais próximo de títulos.

No total, o São Paulo termina a Série A com um jejum de cinco jogos sem ganhar em sequência. Foram 59 pontos conquistados em 38 jogos. Depois do 2 x 1 contra o Athletico-PR no MorumBis, conseguiu apenas dois empate com o RB Bragantino e Atlético Mineiro, além de três derrotas seguidas para Grêmio, Juventude e Botafogo.

O São Paulo visita o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Essa sequência de maus resultados não impactou na posição do São Paulo na tabela, surpreendentemente. Mesmo com cinco partidas sem vencer, o Tricolor se manteve estável na 6ª posição, muito pelo desequilíbrio de rivais que brigavam até então para vagas na fase preliminar, como o Bahia, que passou em 8º, e o Cruzeiro, que ficou de fora em 9º.

Mesmo assim, o treinador disse que vê 2024 como um ano de temporada positiva. Por mais que não tenham vindo taças com Zubeldía - já que a Supercopa foi conquistada com Thiago Carpini -, o São Paulo brigou na parte de cima da tabela o tempo inteiro.

- O saldo que eu vejo [da temporada] é positivo. Começamos 2024 com o título da Supercopa, depois o Paulistão, também sem um resultado esperado, um início de Brasileirão difícil, e que conseguimos corrigir e cumprir com o objetivo de entrar na Libertadores. Também competimos na Copa do Brasil, que por pucos detalhes fomos eliminados em mais uma competição.

Lucas Moura e Calleri comemoram um gol pelo São Paulo. Foto: Nilton Fukuda/saopaulofc.net

É bem verdade que o duelo contra o alvinegro ganhou tons protocolares e burocráticos mesmo antes da bola rolar. Isso porque a diretoria do Tricolor deu dispensa a alguns nomes importantes, como Lucas, Luciano e Calleri, e promoveu muitas mudanças no time titular.

Mas se não fosse a rodada derradeira, o São Paulo já teria no seu espelho o rival Corinthians com três pontos a menos e o Bahia com seis pontos na perseguição. Por isso, algumas questões em campo precisam ser resolvidas, como o reforço para o meio-campo e para as duas laterais.

O tema dos reforços foi falado na coletiva de imprensa do estádio Nilton Santos e Luis Zubeldía citou conversas com o meia Oscar, ex-Chelsea e Seleção Brasileira. Mas, enquanto os reforços não chegam, é possível analisar algumas questões de escolhas do treinador, como a pouca utilização de jovens da base