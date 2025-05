O São Paulo enfrenta uma semana crucial, com dois jogos que podem definir seus rumos tanto na Copa Libertadores da América quanto no Campeonato Brasileiro, competição na qual vem de derrota e ocupa uma posição incômoda na tabela.

Pela Libertadores, o Tricolor recebe o Talleres, nesta terça-feira (27), às 19h30, em casa. A partida é decisiva para as pretensões do clube na competição: uma vitória garante a primeira colocação do grupo, o que permite ao São Paulo escapar de adversários teoricamente mais fortes nas oitavas de final, como Palmeiras e River Plate.

Até mesmo um empate assegura a liderança da chave para a equipe comandada por Luis Zubeldía. No entanto, em caso de derrota, o Tricolor precisará torcer contra o Libertad, que enfrenta o Alianza Lima. Se o clube paraguaio vencer e tirar uma diferença de quatro gols no saldo, a equipe do Morumbis perde a liderança do grupo.

No Campeonato Brasileiro, a situação é de alerta. A equipe perdeu apenas dois jogos, mas também acumula seis empates e apenas duas vitórias, desempenho que mantém o time na 13ª colocação, com 12 pontos.

O cenário é apertado: o Tricolor está a apenas três pontos da zona de rebaixamento, mesma distância que o separa do G6, grupo que garante vaga na próxima Libertadores.

O próximo compromisso pelo Brasileirão será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, no dia 31 de maio. Um novo tropeço aumentaria ainda mais a pressão sobre o elenco antes do confronto com o Vasco da Gama, último jogo antes da pausa para o Super Mundial de Clubes.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Talleres - 27/05 - 19h30

Bahia x São Paulo - 31/05 - 18h30

São Paulo x Vasco - 12/06 - Horário ainda não definido