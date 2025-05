Substituído no intervalo, Oscar deve desfalcar São Paulo diante do Talleres

Oscar foi substituído durante o intervalo da derrota do São Paulo para o Mirassol por conta de dores na coxa direita. No entanto, o meia não teve uma lesão detectada na região, mas passará por tratamento intensivo no local no centro de reabilitação Reffis Plus.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Por meio de uma nota, o Tricolor Paulista informou que o meia será reavalido nos próximos dias, mas não estipulou um prazo para ele retornar a equipe nas próximas semanas. Sua melhora vai ditar os ritmo de sua recuperação.

- Substituído na partida contra o Mirassol por conta de dores na região posterior da coxa esquerda, o meia Oscar foi submetido a exame de imagem que não detectou lesão. Com um edema no local, o camisa 8 ficará em tratamento intensivo no REFFIS Plus, sendo reavaliado periodicamente quanto a melhora do quadro clínico - afirmou a equipe por meio de uma nota.

continua após a publicidade

Com isso, o camisa 8 deve ficar de fora do duelo contra o Talleres, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo será disputado na próxima terça-feira no MorumBIS, às 19h (horário de Brasília).

Oscar no aquecimento antes da partida da derrota do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O Tricolor Paulista ainda terá mais dois jogos antes da parada para a disputa da Copa do Mundo de Clubes: contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e diante do Vasco, em casa.

continua após a publicidade

Retorno com destaque

Após passagem de destaque pelo Shanghai Port, da China, o meia, de 33 anos, voltou ao clube que o revelou para o futebol. O camisa 8 tem sido um dos destaques da equipe comandada por Luís Zubeldia, tendo marcado dois gols e dado cinco assistências até o momento.

Antes disso, passou mais de dez anos atuando fora do país, tendo tido passagens pelo Chelsea e o Shanghai Port. Além disso, defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 2014 e acumula 48 partidas pela Amarelinha.