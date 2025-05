Por onde anda Borges, ex-atacante de São Paulo e Cruzeiro?

Ainda não assumiu funções no futebol, mas considera trabalhar na área no futuro.

Humberlito Borges Teixeira, mais conhecido como Borges, foi um dos principais centroavantes do futebol brasileiro na década de 2000. Natural de Salvador, o atacante nascido em 5 de outubro de 1980 construiu uma carreira marcada por gols, títulos e passagens por grandes clubes do futebol nacional. Seu auge veio em 2011, quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos, marcando 23 gols. O Lance! te conta por onde anda Borges.

Com estilo oportunista, boa movimentação na área e finalizações precisas, Borges se destacou por onde passou. Teve sucesso no São Paulo, brilhou no Santos, venceu títulos no Cruzeiro e também deixou sua marca em equipes como Grêmio, Paraná e Vegalta Sendai, do Japão.

Por onde anda Borges?

Após se aposentar em 2016, Borges optou por uma vida mais discreta, longe dos holofotes. Desde então, vive em Minas Gerais, onde mantém negócios pessoais e eventualmente participa de eventos ligados ao futebol, especialmente em Belo Horizonte. Em entrevistas recentes, não descartou trabalhar no meio esportivo, mas ainda não assumiu funções como técnico ou dirigente.

Início da carreira e ascensão

Borges começou a carreira tardiamente no futebol profissional, estreando em 2001 pelo Arapongas, do Paraná. Passou por Inter de Bebedouro, Jataiense, São Caetano, Paysandu e União São João, até ganhar destaque nacional em 2005 atuando pelo Paraná Clube. Naquele ano, marcou 19 gols no Brasileirão e terminou como quarto maior artilheiro da competição, atrás apenas de nomes como Romário.

A boa fase o levou ao futebol japonês, onde defendeu o Vegalta Sendai em 2006 e foi artilheiro da segunda divisão da J-League. Sua passagem no Japão abriu as portas para um retorno em grande estilo ao Brasil, dessa vez no São Paulo.

São Paulo: gols, títulos e protagonismo

Contratado pelo Tricolor Paulista em 2007, Borges viveu momentos de protagonismo. Foi campeão brasileiro logo em sua primeira temporada, marcando gols decisivos. Em 2008, foi o vice-artilheiro do Brasileirão com 16 gols, incluindo o do título na última rodada, contra o Goiás. No total, fez 150 jogos e 54 gols pelo São Paulo.

Com a chegada de novos atacantes, perdeu espaço e deixou o clube em 2009, sendo negociado com o Grêmio, onde manteve boa média de gols e ainda balançou as redes em clássico Gre-Nal.

Artilheiro do Brasil no Santos

Em maio de 2011, Borges foi contratado pelo Santos e estreou com dois gols. Sem poder disputar a final da Libertadores, por já ter jogado pelo Grêmio, concentrou-se no Brasileirão e brilhou: foram 23 gols em 29 jogos, desempenho que lhe garantiu a artilharia da competição e uma convocação para a Seleção Brasileira no Superclássico das Américas.

Mesmo com o destaque em 2011, perdeu espaço no ano seguinte e foi negociado com o Cruzeiro, onde voltou a vencer.

Cruzeiro: dois Brasileiros e o fim da linha

Borges chegou ao Cruzeiro em julho de 2012. Foi importante nas campanhas que levaram o clube aos títulos brasileiros de 2013 e 2014. Em 2013, foi o artilheiro da equipe na temporada, com 19 gols, sendo peça fundamental na arrancada celeste no returno. Em 2014, lidou com lesões, mas ainda contribuiu para o bicampeonato consecutivo da Raposa, feito inédito até então.

Após o fim do contrato, não teve vínculo renovado. Em 2015, passou pela Ponte Preta, onde marcou apenas seis gols. No ano seguinte, defendeu o América-MG, com quem conquistou o Campeonato Mineiro, dando assistência no gol do título. A passagem foi curta: após quatro meses e duas bolas na rede, Borges anunciou sua aposentadoria dos gramados, aos 35 anos.

