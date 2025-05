Reinaldo revela que comemoração contra o São Paulo foi para Aloisio Chulapa

Artilheiro do Mirassol no Brasileiro, o lateral esquerdo Reinaldo falou sobre sua comemoração contra o São Paulo, no último sábado. Ele explicou que foi uma homenagem ao idólo Tricolor Alóisio Chulapa, que também é alagoano.

-Fiz a comemoração em homanagem ao Aloisio Chulapa, que ele também é de Alagoas, a terrinha. Falei para ele que iria fazer gol e ia comemorar assim. E ali depois foi para mostrar o respeito, para mostrar os torcedores e para todo mundo que não foi nenhuma falta de respeito nem nada. Tava dançando para comemoração do Chulapa e beijei também pelo carinho, o amor que tenho pelo São Paulo. - afirmou Reinaldo para o Lance!.

Revelado pela Penapolense, Reinaldo chegou ao São Paulo em 2013 inicialmente por empréstimo, mas não conseguiu ter sequência e acumulou empréstimos em Ponte Preta e Sport. O lateral veio a retornar ao Tricolor Paulista em 2018 e veio a fazer 338 partidas pela equipe até deixar o clube para acertar com o Grêmio.

O lateral, de 35 anos, também revelou que passou um filme pela sua cabeça quando ele marcou o segundo do Leão Caipira no MorumBIS. Ele anotou o segundo gol da equipe contra o Tricolor.

-Muito bom fazer gol no Morumbi, mas passa um filme na cabeça. Lembro do primeiro gol que fiz contra o Fluminense, é muito bom fazer gol, né. Morumbi como falei foi minha casa durante quase dez anos.

Artillheiro do Mirassol

Reinaldo é o artilehiro do Mirassol na Série A, tendo marcado quatro gols na Campeonato Brasileiro até o momento. O Leão Caipira tem o segundo melhor ataque da Série A na atual temporada com 16 gols, três a menos que o Flamengo, melhor ataque.

Reinaldo, ex-jogador do São Paulo, marca de pênalti contra o Mirassol, no Morumbi. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Após conquistar sua segunda vitória na história contra o São Paulo por 2 a 0, neste sábado, no MorumBIS, o Mirassol terá a semana livre para treinar e no próximo domingo, o Leão Caipira vai receber o Sport, em casa, às 11h, no Estádio Campos Maia.