O São Paulo faz ajustes finais pensando para a estreia do Campeonato Brasileiro que acontece nesse sábado (29) contra o Sport.

O Tricolor terá nessa sexta-feira (28) mais um retorno importante: Ferraresi, que retorna após um período de convocação nessa Data Fifa pela Venezuela. Bobadilla também se reapresentou e já treinou normalmente com a equipe. Ambos estão à disposição para o jogo.

Por outro lado, Zubeldía tem uma preocupação. Lucas Moura é baixa confirmada no São Paulo. O meia segue em tratamento no departamento médico e não se recuperou do trauma sofrido no joelho no jogo contra o Palmeiras. A expectativa é que Ferreirinha seja a principal opção para substituir.

Diferente dos últimos jogos pelo Paulistão, outra mudança está prevista pensando nesse início de Brasileirão. Sem Pablo Maia e com Luiz Gustavo de volta - após perder o começo de temporada com uma fratura no pé -, o jogador deve voltar como dupla de Alisson.

Na defesa, há a possibilidade de Zubeldía abrir mão da formação com três zagueiros nessa estreia. Uma escalação provável conta com Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz. Igor Vinícius também é opção, mas o bom desempenho de Cédric nos últimos jogos chamou a atenção da comissão técnica e consolidou sua titularidade.

O São Paulo teve mais de vinte dias de preparação desde a eliminação para o Palmeiras, nas semifinais do estadual. O período foi importante para recuperar atletas lesionados e ajustar o time para a temporada. Entre os destaques que voltam a ficar à disposição, estão Luiz Gustavo e o jovem Rodriguinho. O time joga contra o Sport, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

Zubeldía pensa em time diferente tendo em vista formações do Paulistão (Foto: Rubens Chiri, Miguel Schincariol e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Veja provável escalação do São Paulo

Um possível time para a estreia no Brasileirão pode ser formada por: Rafael; Cédric (Igor Vinícius), Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira; André Silva (Calleri).