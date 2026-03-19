Após fraturar costelas, Lucas Moura agradece apoio de torcedores do São Paulo: 'Um susto muito grande'

O meia-atacante Lucas Moura, do São Paulo, que fraturou duas costelas no duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para agradecer equipe médica e torcedores e tranquilizar as pessoas que se preocuparam com sua lesão. Ele deve ser baixa no Tricolor por cerca de dois meses.

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Na mensagem, o camisa 7 disse que passou por "um susto muito grande", mas celebrou o fato de não ter sido "nada mais grave".

- Como todos já sabem, infelizmente acabei fraturando duas costelas no jogo de ontem. Foi um susto muito grande, mas graças a Deus não foi nada mais grave. Queria agradecer a todos da equipe médica que estavam envolvidos no jogo e também a equipe do hospital Mater Dei, que me atendeu muito bem. Agradeço também cada mensagem de apoio e carinho - escreveu o jogador.

- Eu creio que Deus tem um propósito pra tudo, que Ele sabe de tudo, cuida dos seus filhos e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Vencerei mais essa batalha e logo estarei de volta, pois sei quem luta por mim, Cristo, Ele é a minha esperança. Enquanto isso, seguirei apoiando e ajudando meus companheiros como eu puder - completou Lucas Moura.

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A esposa do jogador também publicou um vídeo em que Lucas Moura aparece com uma proteção na região da costela e se deita no sofá. O jogador demonstra sentir muitas dores para fazer o movimento de sentar e se deitar.

Lesão de Lucas Moura

Lucas havia começado o duelo contra o Atlético-MG no banco de reservas. Aos 15 minutos da segunda etapa, o camisa 7 entrou no lugar de Cauly, escolha do técnico Roger Machado para o confronto. Com isso, o jogador ficou apenas 12 minutos em campo antes de sair machucado.

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Aos 27, o jogador se envolveu em uma dividida com Cuello. Na queda, o camisa 7 levou uma joelhada do adversário, caiu no gramado e, com fortes dores, precisou deixar a partida de maca. Com suspeita de fratura na costela, já que ficou com dificuldades de respirar, o jogador foi levado de ambulância ao Hospital Mater Dei, que fica cerca de 20 minutos de distância do estádio atleticano, onde foi constatada a lesão.

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Com a lesão confirmada, Lucas Moura será baixa no clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), no Morumbis, duelo que marca o embate dos dois primeiros colocados da tabela do Nacional.

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Foto: Reprodução/Instagram



