São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (21) pela 8ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece no Morumbis, às 16h, e vale a liderança do campeonato. As equipes estão empatadas com 16 pontos em sete rodadas e o alviverde leva vantagem no saldo de gols, oito contra seis do tricolor.

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A partida será o terceiro clássico do ano, o primeiro disputado com mando são-paulino. Os outros dois, que terminaram com vitória do Palmeiras, um na fase de liga e outro pela semifinal do Paulista, foram jogados na Arena Barueri sob mando alviverde.

O Choque-Rei é dominado pelo Palmeiras desde o começo da temporada 2024. São 11 partidas de invencibilidade palmeirense entre duelos pelo Brasileirão, Copa Do Brasil, Paulistão e Supercopa Rei. Em casa, o São Paulo tenta pôr fim ao tabu.

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Os treinadores Roger Machado e Abel Ferreira farão mudanças nas equipes na parte defensiva e no setor de ataque. Enquanto o Palmeiras mexe na lateral esquerda com o retorno de Piquerez, o Tricolor conta com Lucas Ramon de volta pelo lado direito defensivo.

No ataque, Vitor Roque retorna e faz dupla com Flaco López no Palmeiras, o que implica na saída de Allan ou Jhon Arias. O São Paulo perdeu Lucas após o camisa 7 fraturar duas costelas no jogo diante do Atlético Mineiro e está fora por tempo indeterminado. Cauly surge como principal opção, mas Roger Machado pode optar por mudanças de formato tático com a entrada de mais um meia de marcação para fortalecer o setor ou mais um homem de velocidade na frente.

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Tudo sobre o jogo entre São Paulo x Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X PALMEIRAS

8ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Roger Machado)

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Cauly; Luciano e Calleri.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Arias (Allan); Flaco e Roque.