São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Partida vale a liderança do Brasileirão
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São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (21) pela 8ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece no Morumbis, às 16h, e vale a liderança do campeonato. As equipes estão empatadas com 16 pontos em sete rodadas e o alviverde leva vantagem no saldo de gols, oito contra seis do tricolor.
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A partida será o terceiro clássico do ano, o primeiro disputado com mando são-paulino. Os outros dois, que terminaram com vitória do Palmeiras, um na fase de liga e outro pela semifinal do Paulista, foram jogados na Arena Barueri sob mando alviverde.
O Choque-Rei é dominado pelo Palmeiras desde o começo da temporada 2024. São 11 partidas de invencibilidade palmeirense entre duelos pelo Brasileirão, Copa Do Brasil, Paulistão e Supercopa Rei. Em casa, o São Paulo tenta pôr fim ao tabu.
Os treinadores Roger Machado e Abel Ferreira farão mudanças nas equipes na parte defensiva e no setor de ataque. Enquanto o Palmeiras mexe na lateral esquerda com o retorno de Piquerez, o Tricolor conta com Lucas Ramon de volta pelo lado direito defensivo.
No ataque, Vitor Roque retorna e faz dupla com Flaco López no Palmeiras, o que implica na saída de Allan ou Jhon Arias. O São Paulo perdeu Lucas após o camisa 7 fraturar duas costelas no jogo diante do Atlético Mineiro e está fora por tempo indeterminado. Cauly surge como principal opção, mas Roger Machado pode optar por mudanças de formato tático com a entrada de mais um meia de marcação para fortalecer o setor ou mais um homem de velocidade na frente.
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Tudo sobre o jogo entre São Paulo x Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X PALMEIRAS
8ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)
📺 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
São Paulo (Técnico: Roger Machado)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Cauly; Luciano e Calleri.
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Arias (Allan); Flaco e Roque.
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