Roger terá primeira prova de fogo no São Paulo em clássico que vale mais que três pontos

Roger Machado iniciou seu trabalho sob desconfiança no São Paulo, conquistou sua moral e, mesmo com a derrota na última rodada contra o Atlético Mineiro, gera boas expectativas à torcida Tricolor e agora terá sua primeira prova de fogo, diante do Palmeiras. O Choque-Rei deste domingo vai muito além dos três pontos e envolve tabu, briga por protagonismo e narrativas cercadas de polêmicas.

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O São Paulo não vence do rival alviverde há 11 jogos e fará terceiro clássico do ano. O principal objetivo não poderia ser outro: colocar fim à marca negativa. Mas diferente dos outros encontros no estadual, jogados na Arena Barueri sob mando do Palmeiras, clássico será disputado no Morumbis, fator que motiva ainda mais o treinador e o elenco tricolor a vencer a partida.

Se objetivamente a vitória significa mais três pontos na tabela, a partida carrega um peso pela disputa no protagonismo no clássico. Quem vencer assume a ponta da tabela no Brasileirão e, para o lado tricolor, sair vitorioso significa um passo em busca do equilíbrio nas disputas decisivas no confronto.

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Para além do estadual deste ano, o São Paulo acumulou derrotas nos últimos anos para o rival em jogos de mata-mata, como a semi do Paulistão 2025 e Supercopa Rei 2024. Agora, mesmo não sendo em jogo eliminatório, vale a liderança. É a chance do São Paulo retomar a confiança em partidas deste calibre. Quem terminar a rodada como líder ainda tem a moral de passar quase dez dias de interrupção devido a Data Fifa com a tranquilidade de se planejar com a vantagem em cima dos rivais.

Camisa 10 e um dos capitães do São Paulo, Luciano entende o peso que a partida contra o rival tem e vê o elenco preparado para o cenário de domingo, que é definido como uma final pelo atacante.

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É um jogo muito importante, é uma final para nós. Mais uma contra a equipe do Palmeiras, que é uma equipe boa, qualificada, que a gente vem travando bons duelos s últimos anos. Espero que, com o apoio do nosso torcedor amanhã, voltando para o Morumbi, eles lotem a nossa casa e a gente consiga conquistar os três pontos, que é o mais importante para a gente ir para a Data Fifa na liderança do campeonato. O torcedor, quando ele lota a nossa casa, quando ele nos dá apoio, nos dá confiança, a atmosfera é totalmente diferente - disse Luciano em entrevista à TV do São Paulo.

São Paulo e Palmeiras jogam pelo Brasileirão neste domingo (21). (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress.)

São Paulo x Palmeiras cercado de polêmicas

As narrativas de tricolores e alviverdes vão de encontro quando se fala das últimas disputas do clássico. Com lances polêmicos para os dois lados e reclamações sobre o comportamento da arbitragem pelas equipes, o jogo do Morumbis tende a carregar nervos ainda mais na flor da pele.

Anderson Daronco estará à frente da arbitragem deste sábado e deve encontrar cenário de muitas revelações dos dois lados e pressão das arquibancadas.

Roger busca peça ideal no ataque

Sem Lucas, que fraturou duas costelas no jogo contra o Galo no meio de semana, é desfalque sem data de retorno. O cenário obriga Roger Machado a achar o nome ideal para cobrir a lacuna deixada pelo camisa 7, que não fazia grande temporada mas era o atleta de maior potencial do elenco.

Cauly larga como peça mais provável a iniciar o jogo, mas não garante que seguirá assim. Seja no clássico deste fim de semana ou em outros jogos, Roger Machado pode buscar outros formatos de aplicar seu jogo, adicionando um meia a mais para melhorar a marcação e construção, ou pontas para dar velocidade e finalização na frente.

O ataque será o ponto principal de dúvidas para este sábado, já que a defesa teve sua formação garantida a partir da escalação de Lucas Ramon. O lateral direito ficou fora do confronto do meio de semana, mas participou normalmente das últimas atividades e deve aparecer no onze inicial de Roger Machado.