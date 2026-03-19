Diretor do São Paulo faz cobrança à arbitragem antes de clássico contra o Palmeiras

Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, cobrou a arbitragem nesta quinta-feira (19), em entrevista à ESPN, antes do clássico com o Palmeiras, líder da competição, marcado para o próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

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O dirigente tricolor disse que "o adversário" ganhou o último jogo por "erros crassos de arbitragem", e que episódios assim não poderiam se repetir.

- O que esperamos? E digo com muita tranquilidade, porque vamos enfrentar uma equipe extremamente competente, um time bem montado, treinador capacitado. E por isso que a arbitragem tem que permitir que o jogo se resolva no campo. E infelizmente isso não tem acontecido - disse o dirigente.

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- O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. E infelizmente temos tido, nesses confrontos, em duas competições distintas, erros não raros que favorecem o adversário - continuou Rui Costa.

Veja outras declarações do dirigente do São Paulo

- Desejamos que a arbitragem aplique a regra e permita que as duas equipes se confrontem e decidam quem é a mais competente. O que não podemos é ter erros crassos de uma mão estendida, uma solada que quase quebra a perna do companheiro de trabalho… e isso passar em branco. Se a arbitragem passar despercebida, teremos um grande clássico e vai ganhar o mais competente.

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- Um adversário competente, que tem um treinador competente. O São Paulo também tem um elenco competente, um treinador capacitado. Que o jogo se resolva dentro do que estabelece esportivamente. Não podemos ter interferências de erro de arbitragem que repetidas vezes favorecem uma determinada equipe.

- O jogo já é complicado por si só, uma partida extremamente complexa e precisa ser definido em campo. O desejo do torcedor é que se permita enfrentar o adversário dentro do que a regra do jogo prevê.

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