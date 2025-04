São Paulo lidera estatísticas entre times da Série A; veja números

O São Paulo tenta se afastar da pressão vivida no início do Campeonato Brasileiro, quando chegou a flertar, mesmo que brevemente, com a parte de baixo da tabela. A primeira vitória veio apenas na quinta rodada, em um clássico contra o Santos no Morumbis, que marcou o início de uma reação.

Na sequência, o Tricolor emplacou uma vitória importante na Libertadores, diante do Libertad, resultado que consolidou a equipe na liderança de seu grupo no torneio continental. Agora, o foco se volta para o Ceará e para o Brasileirão, neste sábado (26), em duelo que será disputado na Arena Castelão.

Alguns números ajudam a explicar o bom momento vivido pelo São Paulo e a aliviar a pressão que pairava sobre o elenco nas primeiras rodadas do Brasileirão. De acordo com dados do Sofascore, o Tricolor detém, atualmente, a maior sequência invicta entre os times da Série A.

São oito jogos sem derrota na temporada, com três vitórias e cinco empates , com um aproveitamento de 58,3%. Sob o comando de Zubeldía, o time marcou dez gols e sofreu apenas seis no período. A defesa tem sido um dos pontos fortes, com destaque para o goleiro Rafael, que passou quatro partidas sem ser vazado.

Outro dado que reforça essa solidez é a média de 21,3 finalizações necessárias para o time sofrer um gol.

Próximo jogo do São Paulo será fora de casa (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Zubeldía respira mais aliviado

Luis Zubeldía estava respaldo pela diretoria e pelo elenco do São Paulo, mas foi alvo de forte pressão da torcida nas últimas semanas. Luis Zubeldía contornou as vaias sofridas em jogos recentes no MorumBis e viu um cenário diferente pelo São Paulo contra o Libertad.

A reação do elenco após a vitória também chamou atenção. Mesmo nos momentos mais delicados da temporada, os jogadores sempre demonstraram apoio ao trabalho de Zubeldía. E isso ficou evidente após o apito final, quando o grupo correu em direção ao treinador para abraçá-lo.