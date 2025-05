O São Paulo chegou em Lima, palco da partida pela quarta rodada da Copa Libertadores, com um dia de antecedência, para encerrar a preparação nesta segunda-feira (5).

Entre os relacionados, estão os retornos de Pablo Maia e Arboleda, além da presença das promessas da base, como Negrucci e o goleiro Young.

Ainda não há certeza que Pablo Maia, por exemplo, seja titular, mas é um cenário que pode ser possível. O Lance! apurou que o volante será recondicionado gradualmente, com atenção especial à retomada do ritmo de jogo.

Quanto a Arboleda, é o retorno do zagueiro após cinco jogos fora por conta de uma sobrecarga muscular. No caso, foi uma situação mais tranquila.

A formação do time não deve sofrer com tantas mudanças além dos retornos. Lucas Moura voltou a ser relacionado contra o Fortaleza, mas entrou no segundo tempo. Zubeldía, visando ajudar o caminho na Libertadores e amenizar a pressão externa, tem total foco no duelo.

O Tricolor enfrenta o Alianza Lima pela quarta rodada da Copa Libertadores nesta terça-feira (6). O jogo será no Peru, às 19h (de Brasília).

São Paulo enfrenta o Alianza Lima pela Libertadores (foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a provável escalação do São Paulo

Um possível time do São Paulo pode ser formado por Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Ruan Tressoldi (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves (Luciano); Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.