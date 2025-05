Alianza Lima x São Paulo: onde assistir, horários e prováveis escalações

Ficha do jogo ALI SAO 4ª rodada Copa Libertadores Data e Hora Terça-feira (06), às 19h (de Brasília) Local Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru Árbitro André Matonte Assistentes Nicolas Taran e Carlos Barreiro Var Andrés Cunha Onde assistir

Alianza Lima e São Paulo se enfrentam pela quarta rodada da Copa Libertadores nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), no Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. O confronto terá transmissão exclusiva pela ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Tricolor é líder do grupo D, com sete pontos. Se vencer, facilita o caminho pensando em uma classificação para as oitavas de final da competição. No campeonato, foram duas vitórias e um empate até o momento.

O São Paulo tem dois retornos importantes: Arboleda e Pablo Maia, que viajaram com o restante do elenco. Entre os desfalques, estão Oscar, Luiz Gustavo, Calleri, Henrique e Igor Vinícius.

continua após a publicidade

Do lado do Alianza Lima, a principal ausência é Zambrano, que foi expulso na partida contra o Talleres. Cepellini também está fora, devido a uma suspensão imposta pela Conmebol por atos racistas ocorridos no jogo contra o Boca Juniors.

(Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA X SÃO PAULO

4ª RODADA - COPA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, 5/05/2025 - 19h

📍 Local: Estádio do Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru

🟨 Árbitro: André Matonte

🚩 Assistentes: Nicolas Taran e Carlos Barreiro

🏁VAR: Andrés Cunha

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

ALIANZA LIMA (Técnico: Néstor Pipo Gorosito)

Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Lavandeira; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Ruan Tressoldi (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves (Luciano); Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.