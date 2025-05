Zubeldía pressionado? Veja o que pensa o presidente do São Paulo

Julio Casares, presidente do São Paulo, falou sobre a situação de Luis Zubeldía no time. O dirigente deixou claro que o trabalho do técnico é respaldado e que, na maioria das vezes, a pressão é muito mais externa, vindo por algo normal da torcida.

Em entrevista ao canal TNT Sports, Casares trouxe à tona a temporada passada, citando exemplos como os jogos contra o Botafogo, na Libertadores, e contra o Atlético, na Copa do Brasil, o que justificaria o trabalho do treinador.

- Zubeldía fez uma boa temporada, disputou com o Botafogo a Libertadores de igual para igual, disputou com o Atlético na Copa do Brasil. Essa turbulência acontece mais fora do que dentro, com alguns resultados negativos tem essa razão que pede a troca de técnico, mas o São Paulo acredita no Zubeldía - explicou Casares.

Casares também relatou que nunca existiu turbulência entre o técnico e a equipe. O presidente também falou sobre a relação de Zubeldía com os jogadores da base tricolor.

- Ele está fazendo um trabalho com um elenco que ele ajudou a construir, com os garotos que ele está usando. Não preciso ir a público, ele é prestigiado. Garanto que dentro não teve essa preciptação - disse.

- Ele conta com nossa alegria, satisfação, não só no momento melhor, mas no pior. Às vezes somos criticados porque o elenco é curto. Perdemos jogadores com graves contusões e não dá para sair contratando assim. temos janela, temos expectativas, temos uma base com boa expectativa. Nunca tivemos essa turbulência. Confiamos no trabalho dele - completou.

Zubeldía foi citado por Casares em entrevista (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Casares falou sobre competitividade do São Paulo

Ao explicar a situação de Zubeldía, Casares explicou que muito viria da competitividade do time, mesmo que às vezes o resultado não seja como o esperado.

- O resultado às vezes não vem, mas no DNA ele tem a disposição, a luta e a guerra. Ele conseguiu um padrão de jogo, está promovendo atletas em um processo gradativo e eu confio na comissão técnica - destacou.