Julio Casares abre o jogo sobre balanço do São Paulo e detalha plano para reduzir dívida

O presidente do São Paulo, Julio Casares, explicou sobre o balanço orçamentário do São Paulo, divulgado nos últimos dias. Em entrevista à TNT Sports, Casares explicou o que aconteceu e detalhou o plano que tem para reduzir a dívida do time.

O clube encerrou a temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida.

De acordo com Julio Casares, na sua primeira gestão existia um problema de "desconexão" com o torcedor, além de fatores como pandemia. Além disso, existia um plano de voltar o time para o cenário competitivo.

- Nós explicamos no Conselho de adminsitração, no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. Nas três, foi aprovado. Eu sou dirigente, me preocupo. Nós chegamos aqui em 2021 na pandemia, com o torcedor desconectado do São Paulo. Eu dizia aos companheiros que o primeiro mandato seria trazer o torcedor de volta e foi o que aconteceu. Ganhamos o título em 21, em 22 tivemos duas finais, em 23 a Copa do Brasil e em 24 a Supercopa - explicou.

- Enfrentando um mercado que mudou, que inflacionou, mas sabendo que nós poderíamos ter um pouco dessa evolução, que a dívida é aumentada não só por uma maior despesa oriunda de uma maior estrutura de investimento, que eu já vou explicar, mas também de uma nova postura no mercado, que foi inflacionada - completou.

Mesmo com os valores mais altos, Casares detalhou um plano para explicar o controle desta questão financeira. De acordo com o dirigente, existem mais de R$ 2 bilhões em contratos recebíveis.

- O acompanhamento rígido do orçamento, isso já está acontecendo. O primeiro trimestre já nos deu um horizonte muito bom de resultado, já de 25. E, mais do que isso, o comprometimento de que você vai ter que trabalhar cada vez mais com menos recursos. E é o que está sendo feito - explicou Casares.

- Nós estamos trabalhando, não preciso falar, olhando o São Paulo para o futuro. Nós já temos, até 2030, mais de 2 bilhões de reais em contratos recebíveis, prontos, no seu tempo. Isso vai alimentar a continuidade do fundo e uma tranquilidade para o meu sucessor. Mas depende da continuidade de fazer, mas com muita responsabilidade. E, ao mesmo tempo, ter essa dívida com viés de baixa. Então, esse 960 milhões, nós esperamos que venha reduzindo gradativamente até estar num plano aceitável - completou.

Julio Casares falou sobre situação financeira do time (Foto: Divulgação/SPFC)

Balanço orçamentário do São Paulo explica cenário

O balanço orçamentário do São Paulo foi aberto com uma contextualização sobre o cenário vivido na temporada 2024. No documento, foi destacado que a moeda nacional sofreu um processo de desvalorização, o que impactou diretamente as entidades esportivas.

Fatores de mercado como o aumento da taxa básica de juros, em níveis superiores a 13%, aliado aos

reflexos do período de pandemia, também foram citados como ponto a ser levado em consideração.

O balanço alegou que o São Paulo continuou ampliando sua capacidade de gerar e arrecadar receitas. Houve um crescimento de 7,51% na receita bruta anual em comparação com o que foi registrado no exercício de 2023. Foram destacados crescimentos em áreas específicas: as receitas do complexo social aumentaram 29,94%, enquanto as receitas relacionadas ao estádio tiveram uma alta de 69,39%.