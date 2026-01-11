Tradicionalmente consistente em estreias de Campeonato Paulista, o São Paulo inicia mais uma edição do Estadual respaldado pelo histórico recente. No século XXI, o Tricolor venceu metade das partidas de estreia, mantém aproveitamento elevado contra o Mirassol e costuma pontuar mesmo quando atua no Maião.

Ao todo, o São Paulo disputou 24 jogos de abertura do Paulistão neste século, com 12 vitórias, seis empates e seis derrotas, alcançando 59% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 36 gols, média de 1,5 por partida, e sofreu 24, com média de um gol sofrido por jogo, números que reforçam a regularidade do time em inícios de competição.

O retrospecto diante do Mirassol é ainda mais favorável. Em 15 confrontos entre as equipes pelo Campeonato Paulista, o Tricolor soma dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, o que representa 76% de aproveitamento. O desempenho ofensivo se destaca, com 35 gols marcados, média de 2,3 por jogo, enquanto a defesa foi vazada 11 vezes, média de 0,7.

Mesmo quando atua no Maião, o São Paulo mantém desempenho sólido. No estádio do Mirassol, foram oito jogos (somando todos os campeonatos), com quatro vitórias, três empates e uma derrota, alcançando 63% de aproveitamento. O time marcou 11 gols, média de 1,4 por partida, e sofreu sete, com média inferior a um gol por jogo.

Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião (Foto: Reprodução / Mirassol)

Veja abaixo os números

São Paulo em estreias no Paulistão no século XXI

24 jogos

12V | 6E | 6D

59% de aproveitamento

36 gols marcados (1.5 por jogo)

24 gols sofridos (1.0 por jogo)

São Paulo x Mirassol no Paulistão

15 jogos

10V | 4E | 1D

76% de aproveitamento

35 gols marcados (2.3 por jogo)

11 gols sofridos (0.7 por jogo)

São Paulo jogando no Maião

8 jogos

4V | 3E | 1D

63% de aproveitamento

11 gols marcados (1.4 por jogo)

7 gols sofridos (0.9 por jogo)

Formato do Paulistão

A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Pote B conta com São Bernardo, Novorizontino, Bragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação. No Pote C estão Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.