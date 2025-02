São Paulo tem evolução de lesionado e pode ter retorno em breve

O São Paulo pode ter uma notícia boa no departamento médico. Na reapresentação desta segunda-feira (24), Ferreirinha evoluiu no tratamento da sua lesão e iniciou o processo de transição física.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O atleta está afastado desde o jogo contra a Inter de Limeira, realizado em 10 de fevereiro. Nessas duas semanas, Ferreirinha esteve em tratamento de uma lesão na região posterior da coxa direita e, ao todo, desfalcou a equipe em quatro partidas.

Nesta segunda-feira (24), após a vitória do São Paulo sobre o São Bernardo por 3 a 1, os jogadores que não foram titulares se apresentaram no CT da Barra Funda. Na terça-feira (25), o elenco inteiro folga, e os trabalhos retornam na manhã do dia seguinte.

continua após a publicidade

Classificado, o São Paulo tem as quartas de final do Campeonato Paulista pela frente. Em jogo único, o Tricolor decide seu futuro na competição contra o Novorizontino. Por ter terminado a fase de grupos na liderança, terá o mando de campo e jogará em casa.

➡️Lesão de Pablo Maia se torna problema, e São Paulo pode buscar alternativas

São Paulo pode ter novidades em mata-mata (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Ferreirinha joga o mata-mata do Paulistão?

Ferreirinha tem chances de se recuperar e estar disponível para a decisão. Além dele, Alisson – poupado na última partida – e o lateral-esquerdo Enzo Díaz devem retornar para o mata-mata. Já Luiz Gustavo e Pablo Maia seguirão como desfalques.

continua após a publicidade

O primeiro trata uma fratura no pé, enquanto Pablo Maia deve ficar fora por pelo menos dois meses devido a uma entorse no tornozelo.

Alguns atletas de Cotia, que estavam começando a ser integrados ao time profissional, também estão no departamento médico. Entre eles, Young (torção no pé direito), o meia Rodriguinho (dor no joelho esquerdo) e o zagueiro Ruan (lesão na parte posterior da coxa esquerda).