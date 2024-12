São Paulo: Igor Vinicius desconversa sobre jogo contra o Botafogo

Garantido na fase de grupos da Libertadores em 2025, o São Paulo não tem mais aspirações no Campeonato Brasileiro. Mas a partida contra o Botafogo vale o título da competição, já que o time carioca disputa com o Palmeiras quem será campeão do Brasileirão. Questionado sobre como será a escalação e o engajamento do time para a partida, o lateral Igor Vinícius desconversou.

— Não conversamos sobre isso. Obviamente o nosso objetivo no ano já foi concluído. O ano não acabou, temos mais um jogo, a gente espera acabar o ano com dignidade. Mas agora fica a critério do Zubeldía levar o time que ele vai escolher para jogar esse jogo — afirmou o lateral.

Um empate com o São Paulo é o suficiente para que o Botafogo seja campeão brasileiro. Mas o jogador do São Paulo reiterou as dificuldades que o Tricolor vai encarar na última rodada.

— São dois clubes que estão brigando, fizeram uma grande campanha, vai ganhar quem mereceu durante o ano. Nunca é fácil jogar contra o Botafogo lá no estádio deles, isso todo mundo sabe, com uma campanha espetacular durante toda a temporada. Vai ser um jogo difícil. É pensar jogo a jogo, hoje é descansar.

Com 59 pontos, o São Paulo está na sexta posição na tabela do Brasileirão e não vai mudar de colocação independentemente dos resultados da rodada final do torneio. Além disso, o time já tem a vaga na fase de grupos da Libertadores garantida para o próximo ano.

— A gente vai ver no jogo, acho que o mais importante, como eu disse, foi o nosso objetivo ser concluído, não temos mais objetivo, é importante deixar claro. E a gente vai ver como vai ser — finalizou o lateral, que completou 200 jogos com a camisa do São Paulo na partida contra o Juventude.

O São Paulo enfrenta o Botafogo no próximo domingo, 8, às 16h (horário de Brasília).