Jamal Lewis foi convocado pela seleção da Irlanda do Norte.







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 12/11/2024 - 09:15 • São Paulo

O São Paulo teve três convocados para a Data Fifa do mês de novembro. Até o dia 19, Bobadilla, Ferraresi e Jamal Lewis estarão com suas seleções para disputar jogos das Eliminatórias, no caso dos sul-americanos, e a Liga das Nações, para o lateral norte-irlandês.

Além de não ser um dos times com mais atletas convocados na Data Fifa, como o Botafogo, que teve seis nomes listados, os três atletas não têm sido peças-chave nessa reta final de campeonato do Tricolor.

No caso de Bobadilla, o volante paraguaio chega para sua seleção após um período de quase um mês sem atuar por lesão muscular. Com a exceção do período de Copa América, o jogador vinha sendo peça importante no elenco de Luis Zubeldía, mas sofreu com lesão muscular neste último mês e atuou pouco com a camisa do Tricolor. Marcos Antônio se manteve como titular período.

O lateral Jamal Lewis busca se firmar no São Paulo sob comando de Luis Zubeldía. Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net

A última partida disputada por Bobadilla foi no dia 26 de outubro, no confronto entre Paraguai x Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa. Em campo, também estava o outro nome do convocado para sua seleção, Nahuel Ferraresi. O venezuelano esteve em campo contra seu colega de clube e também não entrou campo em outra partida desde então.

A zaga titular do São Paulo vem sendo formada por Sabino e Alan Franco, já que Arboleda sofreu lesão muscular no final de setembro e ainda não voltou a atuar. O tempo em suas seleções será importante para o São Paulo, já que terá seus atletas retomando o ritmo de jogo neste período de Eliminatórias.

No caso de Jamal Lewis, a lógica é parecida. São seis jogos disputados desde que chegou ao Tricolor, mas ainda não se firmou como titular e viu outros jogadores serem improvisados na lateral-esquerda após as lesões de Welington e Patricky. O próprio Zubeldía explicou em coletiva após a vitória contra o Athletico-PR que tem sido cuidadoso com a evolução do lateral em sua chegada ao Brasil.

- Para Jamal é tudo novo, ele é da Irlanda do Norte e veio jogar no Brasil. Não há nada parecido com nosso futebol (sul-americano), é totalmente oposto, e até o dioma. sentia que precisava proteger um pouco e poder ajudar ele. Quando jogo indicava que precisávamos abrir mais o campo, aí pensamos em Jamal - destacou Zubeldía sobre a entrada do jogador.

A Irlanda do Norte enfrenta a Bielorússia e Luxemburgo, em jogos válidos pela Liga C na Liga das Nações da Uefa. Os jogos são uma oportunidade de dar o tempo de jogo a Jamal Lewis e observar o que pode ser aprimorado no atleta.