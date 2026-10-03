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São Paulo: sete jogadores sentem dores após derrota para o Santos

Santos derrotou o Tricolor por 2 a 1, de virada

PorGabriel de Britto SilvaRafaela Cardoso
São Paulo (SP)
03/10/2026 08:00
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São Paulo foi derrotado de virada no Morumbis (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).
São Paulo foi derrotado de virada no Morumbis (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

O Santos venceu o São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, nesta sexta-feira (2), em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e quebrou uma escrita de quase seis anos sem vitória na casa do rival pela competição. Luciano abriu o placar para o Tricolor em cobrança de pênalti, mas Gabigol marcou duas vezes e virou para o Peixe. O atacante não marcava contra o rival paulista havia quatro anos.

Com a derrota, o Tricolor fica com 36 pontos, na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Santos chegou a 41 e subiu para a 7ª posição.

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Mais atletas no departamento médico do São Paulo?

Em apuração do Lance!, sete atletas foram notificados com algum incômodo após o confronto contra a equipe do Santos no Morumbis. Rafael sequer iniciou o jogo, sendo substituído por Carlos Coronel após sentir dores no aquecimento do jogo.

Defensores sentem durante São Paulo x Santos

Rafael apresentou um problema na coluna lombar antes mesmo da bola rolar. O goleiro relatou que as costas "travaram" e será acompanhado pelo departamento médico do São Paulo para avaliar a evolução do quadro.

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Iago deixou o confronto com o Santos com dores no adutor direito. O jogador será submetido a exames nos próximos dias para avaliar a gravidade do problema e determinar se há lesão muscular. A situação será acompanhada pelo departamento médico do São Paulo.

Wendell sofreu um trauma no tornozelo. Na situação, o lateral recebeu uma entrada enquanto conduzia a bola e será reavaliado pelo departamento médico do clube para determinar a condição física e se há necessidade de tratamento.

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➡️Gabigol faz dois, Santos vira e quebra jejum contra o São Paulo no Morumbis

Luciano marcou o único gol do São Paulo no confronto (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).
Luciano marcou o único gol do São Paulo no confronto (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Pedro Lima apresentou cãibras após a partida contra o Santos. O problema não foi relacionado, inicialmente, a uma lesão, e o jogador será acompanhado pelo departamento médico do São Paulo.

Sabino relatou dores em mais de um local do corpo, mas o São Paulo não especificou as regiões afetadas. Apesar dos incômodos, o zagueiro segue treinando normalmente e, neste momento, não há indicação de que tenha sofrido lesão.

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Meias também sentem dores e serão avaliadas pelo DM

Luciano também terminou o jogo contra o Santos com dores no adutor direito. Assim como Iago, o atacante fará exames nesta sexta-feira para identificar a origem do incômodo e saber se poderá ficar à disposição para o próximo compromisso do São Paulo.

Danielzinho sofreu uma torção no tornozelo durante o jogo desta sexta-feira (2). Apesar do incidente, o jogador, a princípio, não aparentou continuar sentindo dores após o lance. Ele será reavaliado pelo departamento médico Tricolor.

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