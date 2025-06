São Paulo segue preparação para jogo contra o Vasco e pode ter novidade

O São Paulo seguiu com a preparação para enfrentar o Vasco em jogo que acontecerá nesta quinta-feira, dia 12 de junho. O Tricolor treinou nesta segunda-feira (9) no CT da Barra Funda e terá mais dois dias de preparação para encarar o time carioca.

continua após a publicidade

O São Paulo pode ter novidade. Lucca deve ganhar espaço no setor ofensivo, mas além dele, o time de Zubeldía pode ter um novo reforço: Dinenno. O jogador, que pertence ao Cruzeiro, está próximo de ser anunciado e o clube corre contra o tempo para conseguir inscrevê-lo ao tempo para a partida, válida pelo Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Marcos Antonio, que trata uma lesão na coxa, chegou a apresentar algumas evoluções nos últimos dias, mas ainda é visto como dúvida.

Luciano e Alisson em treino do São Paulo (Foto: Erik Maciel / São Paulo FC)

Treino do São Paulo

O treino do São Paulo nesta segunda-feira (9) contou com um aquecimento comandado pela preparação física, com trote, alongamento e ativação com exercícios de mobilidade e fundamentos técnicos.

continua após a publicidade

Na sequência, Zubeldía aplicou um trabalho tático. Na parte final dos trabalhos, teve uma atividade de finalizações ao gol e combinações ofensivas. O Tricolor ainda treina na terça-feira e na quarta-feira.

O São Paulo entra em campo na próxima quinta-feira (12) para enfrentar o Vasco pela 12ª rodada do Brasileirão, em partida que tem um 'caráter decisivo' para o Tricolor.

continua após a publicidade

O duelo marca o fim do primeiro terço da competição de pontos corridos e é o último antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, disputado entre junho e julho, e o resultado em campo determina qual o cenário será trabalho pelo clube ao longo deste mês sem entrar em campo e pode ajudar a definir algumas estratégias para o segundo semestre do futebol no Brasil.