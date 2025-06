São Paulo entra em ‘semana decisiva’ antes de pausa do Brasileirão

O São Paulo entra em campo na próxima quinta-feira (12) para enfrentar o Vasco pela 12ª rodada do Brasileirão, em partida que tem um 'caráter decisivo' para o Tricolor. O duelo marca o fim do primeiro terço da competição de pontos corridos e é o último antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, disputado entre junho e julho, e o resultado em campo determina qual o cenário será trabalho pelo clube ao longo deste mês sem entrar em campo e pode ajudar a definir algumas estratégias para o segundo semestre do futebol no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O técnico Luis Zubeldía se vê diante de duas realidades quase opostas. Com duas vitórias em 11 jogos no Brasileirão, o São Pualo está apenas dois pontos distante da zona do rebaixamento e o treinador já vê pressão saindo das arquibancadas cobrando por melhorias e a retomada do bom desempenho em campo. Por outro lado, seu elenco performou bem na Libertadores, passou às oitavas e não terá o pior adversário entre os que estavam disponíveis no sorteio, o que dá margem para projetar uma classificação.

Se a demissão de Zubeldía não é uma pauta tratada como o assunto mais urgente pela diretoria do clube, a permanência, ou não, não pode ser tratada como resolvida. Entretanto, com ou sem o técnico argentino, o período de pausa na Série A será avaliado a partir do resultado deixado nesta última rodada de jogos da competição.

continua após a publicidade

Qual será a competição priorizada a partir da volta? Quais são as carências no elenco que, de fato, poderão ser resolvidas na janela de contratação? Dúvidas como essas serão respondidas ao longos das próximas semanas e passam pelo resultado do jogo no Morumbis contra o Vasco.

Após folga no domingo (8), o elenco volta a treinar no CT da Barra Funda, às 10h. A sessão será a primeira entre as três atividades que Zubeldía comandará antes do confronto contra o Cruz-Maltino, que acontece às 21h30 da quinta-feira.

continua após a publicidade

➡️ Relatório aponta ‘posição delicada’ e desequilíbrio nas contas do São Paulo

Última vitória do São Paulo no Brasileirão foi diante do Grêmio, no Morumbis. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ São Paulo enfrenta dificuldades ofensivas em fase irregular no Brasileirão

Calendário no retorno

Para o São Paulo e qualquer outro clube do Brasileirão que estiver fora do Mundial de Clubes, o mês de pausa servirá para recuperar a parte física e mental e ajustar detalhes táticos e técnicos dentro de campo. No retorno, o calendário promete ser cruel com todos os clubes devido ao alto volume de partidas até o final do ano, e no caso do Tricolor, a sequência de jogos é pesada.

Previsto para o dia 13 de julho, o jogo que marca a volta do Brasileirão é um confronto contra o Flamengo fora de casa, no Maracanã. A campanha do rubro-negro na competição da Fifa será importante para entender a moral que o elenco de Filipe Luís chegará para a segunda metade da Série A, mas o confronto por si só já é complicado.

Na sequência, visita o atual terceiro colocado RB Bragantino também fora de casa e emenda um clássico com o Corinthians no Morumbis. A partida mais tranquila, em tese, é um confronto com o Juventude em Caxias do Sul, seguido de um duelo contra oFluminense, na capital paulista. Para encerrar o mês de julho, o São Paulo faz o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Do Brasil em casa, contra o Athletico-PR. No total, serão seis jogos em menos de 20 dias. É um impacto forte para qualquer time que vem de um mês sem atuar em partidas oficiais.