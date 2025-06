Cruzeiro e São Paulo próximos de anunciar empréstimo de atacante

Cruzeiro e São Paulo estão próximos de anunciar o empréstimo do atacante argentino Dinenno, de 30 anos. O jogador tem contrato com o clube celeste até o fim do ano, mas tem sido pouco aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim. No Tricolor paulista, Dinenno será substituto para o compatriota Calleri, que sofreu lesão no joelho esquerdo e só deve voltar a jogar em 2026.

O contrato de empréstimo de Dinenno ao São Paulo estabelece metas que, se atingidas pelo jogador, obrigaria a compra dos direitos econômicos ao fim da temporada. O atacante viajou nesta segunda-feira (9) para São Paulo para fazer exames médicos e assinar contrato com o novo clube.

Dinenno sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto de 2024, no jogo contra o Internacional, no Mineirão, pelo Brasileirão, e, após cirurgia, voltou a jogar somente em abril. Desde então, participou de cinco partidas pelo Cruzeiro, todas entrando no decorrer do segundo tempo.

O argentino é muito querido pela torcida do Cruzeiro, mas a forte concorrência o fez perder espaço na equipe. Além de Kaio Jorge e Gabigol, o franco-congolês Bolasie e o argentino Lautaro Diaz estão à sua frente na briga por vaga no ataque celeste.

Em entrevista recente, Dinenno afirmou que precisa voltar a jogar para recuperar a forma, mas reconheceu que não vai ganhar uma chance no Cruzeiro “por caridade”. O empréstimo para o São Paulo será uma oportunidade para o atacante voltar à boa condição física.

Passagem de Dinenno pelo Cruzeiro foi marcada por contusões

Atacante Dinenno participou de apenas cinco jogos do Cruzeiro em 2025 (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Juan Ignácio Dinenno foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2024 e enfrentou uma série de problemas médicos na Toca da Raposa. O atacante sofreu, nos meses de abril e maio, edema muscular na coxa esquerda, fraturou os ossos do nariz e precisou fazer cirurgia para corrigir uma pubalgia. Voltou a jogar em julho e no mês seguinte sofreu a contusão no joelho direito.

Mesmo com esses problemas, Dinenno foi o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada passada, com oito gols em 22 partidas – três gols a menos que Matheus Pereira. Neste ano, ele não voltou a marcar mas fez uma assistência, na vitória por 2 a 1 sobre o Palestino, pela Copa Sul-Americana.