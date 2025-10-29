menu hamburguer
São Paulo

São Paulo se reapresenta e atualiza quadros de Calleri, Oscar e Cédric

Tricolor se reapresentou na parte da manhã

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
14:36
Jonathan Calleri está em processo de transição física (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Jonathan Calleri está em processo de transição física (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Após dois dias de folga, o São Paulo se reapresentou no SuperCT nesta quarta-feira (29) e contou com algumas novidades quanto as situações de Oscar, Calleri e Cédric Soares.

O lateral-direito Cédric Soares está se recuperando de uma fratura no primeiro dedo do pé direito (hálux). O jogador realizou seu cronograma no Reffis Plus e seguiu com um complemento com a preparação física que incluiu exercícios com bola. Calleri e Oscar também foram a campo. O camisa 9 segue em transição física, enquanto Oscar trabalhou com a fisioterapia.

No último sábado, ao vencer o Bahia, o São Paulo se despediu do Morumbis na temporada por conta de uma série de shows que irão acontecer no estádio.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além disso, Rafael Tolói treinou mais uma vez com o restante do elenco. Recuperado de lesão na região posterior da coxa esquerda, participou de todas as etapas ao lado dos companheiros.

➡️Luciano é ídolo do São Paulo? Torcedores defendem

Tolói deve retornar contra o Vasco. Quanto a Cédric Soares, depende da evolução do jogador. Existe uma noção internamente no São Paulo de que o atleta só volta se não apresentar mais quadro de dor. Com Maik suspenso, no momento, a principal opção para a lateral-direita deve ser Maílton.

Rafael Tolói treinando no São Paulo
Rafael Tolói deve retornar contra o Vasco (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como foi o treino do São Paulo?

O São Paulo se reapresentou na parte da manhã desta quarta-feira (29), no SuperCT. A equipe mira o jogo contra o Vasco, que acontece no domingo (2), em São Januário, às 20h30.

As atividades do dia começaram sob o comando da preparação física, com exercícios de força na academia e trabalhos de mobilidade no gramado. Depois, Hernán Crespo e seus auxiliares fizeram diferentes atividades com foco em posse de bola.

O time volta a treinar na manhã desta quinta-feira, dia 30. Parte do treino será aberto à imprensa.

