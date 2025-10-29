Luciano fica ou sai? Veja o que pode definir seu futuro no São Paulo
Luciano chegou aos 100 gols com a camisa do São Paulo
- Matéria
- Mais Notícias
Luciano chegou aos 100 gols com a camisa do São Paulo contra o Bahia na última rodada. Com contrato até o final de 2026, o Lance! apurou sobre quais devem ser os próximos passos do futuro do jogador no São Paulo.
O camisa 10 tem chamado atenção do mercado. Sem propostas oficiais, alguns times chegaram a consultar informações sobre o jogador. Ainda não foi discutido a respeito de uma proposta de renovação também. Ou seja, mesmo que exista uma confiança por parte da diretoria e uma grande identificação por parte do próprio Luciano, ainda não há uma resposta 100% fechada sobre seu futuro.
Do lado do São Paulo, a garantia de Luciano no ano que vem é algo visto como praticamente certo. Inclusive, Julio Casares chegou a falar sobre o assunto na sua última coletiva de imprensa, no SuperCT.
– O planejamento do ano que vem, tão logo o Campeonato Brasileiro termine, nós faremos. Temos um esboço já e vamos desenvolver o fortalecimento para 2026. O que na verdade a gente fica chateado quando vê, nós não temos a janela aberta em negociação. Aí outro dia: "O São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe". Eu não sei de onde saiu isso. Luciano é jogador do São Paulo. Nós não temos proposta nenhuma por ele, nenhuma por ninguém - disse Casares, em coletiva de imprensa que aconteceu no dia 14 de outubro.
Ou seja, mesmo que isso seja expressado no momento e que Luciano seja visto em planejamentos para o ano que vem, existe um cenário onde propostas comecem a chegar para o camisa 10, ainda mais com o fim da temporada e a abertura da janela.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Vale destacar que, no passado, ventilou em equipes da Arábia Saudita. Inclusive, em 2023, Luciano recusou uma proposta considerada altíssima que partiu do Damac Saudi Club por desejo próprio.
➡️Luciano é ídolo do São Paulo? Torcedores defendem
Marcas de Luciano no São Paulo
Além dos 100 gols, Luciano está guardando diversas marcas importantes no São Paulo. Destes, doze deles em clássicos. Foram seis contra o Palmeiras, cinco contra o Palmeiras e um contra o Santos. Luciano também está no ranking dos maiores artilheiros da história do Tricolor.
- Matéria
- Mais Notícias