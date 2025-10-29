menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Luciano fica ou sai? Veja o que pode definir seu futuro no São Paulo

Luciano chegou aos 100 gols com a camisa do São Paulo

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
13:50
Luciano tem contrato até o final do ano que vem (Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC)
Luciano chegou aos 100 gols com a camisa do São Paulo contra o Bahia na última rodada. Com contrato até o final de 2026, o Lance! apurou sobre quais devem ser os próximos passos do futuro do jogador no São Paulo.

O camisa 10 tem chamado atenção do mercado. Sem propostas oficiais, alguns times chegaram a consultar informações sobre o jogador. Ainda não foi discutido a respeito de uma proposta de renovação também. Ou seja, mesmo que exista uma confiança por parte da diretoria e uma grande identificação por parte do próprio Luciano, ainda não há uma resposta 100% fechada sobre seu futuro.

Luciano comemora gol do São Paulo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Luciano, do São Paulo, durante partida contra o Juventude no Alfredo Jaconi
Internacional x São Paulo no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

No último sábado, ao vencer o Bahia, o São Paulo se despediu do Morumbis na temporada por conta de uma série de shows que irão acontecer no estádio.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Do lado do São Paulo, a garantia de Luciano no ano que vem é algo visto como praticamente certo. Inclusive, Julio Casares chegou a falar sobre o assunto na sua última coletiva de imprensa, no SuperCT.

– O planejamento do ano que vem, tão logo o Campeonato Brasileiro termine, nós faremos. Temos um esboço já e vamos desenvolver o fortalecimento para 2026. O que na verdade a gente fica chateado quando vê, nós não temos a janela aberta em negociação. Aí outro dia: "O São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe". Eu não sei de onde saiu isso. Luciano é jogador do São Paulo. Nós não temos proposta nenhuma por ele, nenhuma por ninguém - disse Casares, em coletiva de imprensa que aconteceu no dia 14 de outubro.

Ou seja, mesmo que isso seja expressado no momento e que Luciano seja visto em planejamentos para o ano que vem, existe um cenário onde propostas comecem a chegar para o camisa 10, ainda mais com o fim da temporada e a abertura da janela.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Vale destacar que, no passado, ventilou em equipes da Arábia Saudita. Inclusive, em 2023, Luciano recusou uma proposta considerada altíssima que partiu do Damac Saudi Club por desejo próprio.

Luciano é ídolo do São Paulo? Torcedores defendem

Luciano no aquecimento para o jogo do São Paulo contra o Ceará
Luciano é um artilheiro do São Paulo no ano (Foto: Jota Erre/AGIF)

Marcas de Luciano no São Paulo

Além dos 100 gols, Luciano está guardando diversas marcas importantes no São Paulo. Destes, doze deles em clássicos. Foram seis contra o Palmeiras, cinco contra o Palmeiras e um contra o Santos. Luciano também está no ranking dos maiores artilheiros da história do Tricolor.

