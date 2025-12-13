Rivais reagem à provável contratação do São Paulo: 'Complicado isso'

Depois de uma temporada irregular, o São Paulo está próximo de contratar seu primeiro reforço para o ano de 2026. Nas redes sociais, muitos torcedores rivais reagiram ao iminente reforço do Tricolor Paulista neste sábado (13).

O São Paulo se aproxima de um acordo com Danielzinho, volante do Mirassol. A negociação abraçaria os moldes que o Tricolor procura. Danielzinho tem contrato até o final do ano e, a partir daí, ficaria livre no mercado - ou seja, sem custos ao clube. A informação foi antecipada pelo jornalista Jorge Nicola.

A ideia é ter mais um reforço para meio de campo. Do lado do Mirassol, o time do interior paulista não conseguiu prorrogar o contrato do jogador.

Nas redes sociais, muitos torcedores rivais do São Paulo avaliaram a provável contratação do Tricolor Paulista. Veja os comentários abaixo:

Veja reação dos rivais do São Paulo

Grande temporada e retrospecto da carreira

Nesta temporada, foram 50 jogos, sem gols. Danielzinho também atuou por boa parte do Campeonato Brasileiro. Ao que tudo indica, as conversas estariam avançadas entre o jogador e o São Paulo.

Danielzinho também atuou em times como Grêmio Novorizontino, Sampaio Corrêa, Oeste, Ferroviária, entre outras equipes. Natural de Andradina, no interior paulista, iniciou a carreira profissional no Atlético-MG, em 2014.

No Mirassol, esta foi sua terceira temporada, sendo o quinto jogador com mais partidas usando a camisa da equipe. Foram 145 jogos com o time, somando todos esses anos.

O São Paulo também tentou colocou no radar Jemmes, zagueiro do Mirassol. No caso de Jemmes, segundo apurou o Lance!, nenhuma proposta foi feita e a intenção é que o defensor siga na sua atual equipe.

