Histórico de lesões baixo e polivalente: quem é Danielzinho, próximo do São Paulo?

O São Paulo está com conversas avançadas com Danielzinho, meia do Mirassol. A negociação abraçaria os moldes que o Tricolor procura. Danielzinho tem contrato até o final do ano e, a partir daí, ficaria livre no mercado - ou seja, sem custos ao clube.

Algumas características do jogador chamam atenção, mas entre uma das mais marcantes, é o histórico baixo de lesões. Aos 31 anos, de acordo com dados do Transfermarkt, o jogador praticamente não tem problemas assim. Neste Campeonato Brasileiro, que garantiu a vaga do Mirassol direta na Copa Libertadores, disputou 36 das 37 rodadas.

Vale destacar que este foi um dos maiores dramas do São Paulo na temporada. Ao todo, 70 problemas físicos acometeram a equipe.

(Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

Como joga Danielzinho?

Aos 31 anos, Danielzinho é visto como um jogador versátil. Com características ofensivas, se assemelhando ao papel de Marcos Antonio, consegue aparecer na defesa quando necessário também.

Participativo nos jogos, foi o líder de recuperações de bola no Brasileirão 2025. O atleta estava há três anos no Mirassol, mas não houve movimentação para renovação de contrato. Trata-se de um jogador dinâmico e de muita entrega, com características próximas de um segundo volante, mas que como dito, aparece como um meia armador.

Olhando para o sistema do São Paulo, não chega para ser exatamente um substituto de Marcos Antonio, mas sim um nome que consiga agregar no meio de campo. Na linha do Crespo deseja, é o jogador "saudável".

Danielzinho também atuou em times como Grêmio Novorizontino, Sampaio Corrêa, Oeste, Ferroviária, entre outras equipes. Natural de Andradina, no interior paulista, iniciou a carreira profissional no Atlético-MG, em 2014.

No Mirassol, foi quinto jogador com mais partidas usando a camisa da equipe. Foram 145 jogos com o time, somando todos esses anos.

Números de Danielzinho em 2025

De acordo com os números do Sofascore, o jogador disputou 50 jogos, todos como titular, e registrou 3 assistências ao longo da temporada. Criou 6 grandes chances e, em média, fez 1,3 passes decisivos por partida. Nas finalizações, teve 0,7 por jogo, com 0,1 delas no gol. Com 58% de acerto nos passes longos, o atleta também contribuiu defensivamente, com 1,5 desarmes e 0,8 interceptações por jogo. Ele recuperou 5,3 bolas por partida e teve uma eficiência de 57% nos duelos. Além disso, cometeu 1,9 faltas por jogo e recebeu 6 cartões amarelos ao longo da competição.