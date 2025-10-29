Luciano é ídolo do São Paulo? Torcedores defendem
O Lance! abriu uma enquete com os torcedores do São Paulo
Luciano é ídolo do São Paulo? Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Bahia por 2 a 0, com o camisa 10 abrindo o placar. A curiosidade foi o gol de número 100 do atleta. Isso abriu uma discussão sobre uma possível idolatria do jogador. Para entender o lado da torcida, o Lance! fez uma pesquisa com alguns torcedores do Tricolor.
Em uma enquete com 810 pessoas, feitas no canal do Whatsapp do São Paulo no Lance!, a maioria dos torcedores defenderam Luciano como ídolo do clube. Ao todo, 862 torcedores votaram até o momento da publicação da reportagem. Destes, 639 votaram no "Sim", enquanto 223 discordaram que o camisa 10 seria ídolo do clube.
A marca histórica do camisa 10 o colocou no seleto hall de atletas que gols na casa dos três dígitos, ocupando a 20ª posição no geral.
Marcas de Luciano no São Paulo
Além dos 100 gols, Luciano está guardando diversas marcas importantes no São Paulo. Destes, doze deles em clássicos. Foram seis contra o Palmeiras, cinco contra o Palmeiras e um contra o Santos. Luciano também está no ranking dos maiores artilheiros da história do Tricolor.
20 maiores artilheiros da história do São Paulo
242 gols - Serginho Chulapa
233 gols - Gino Orlando
212 gols - Luís Fabiano
189 gols - Teixeirinha
182 gols - França
176 gols - Luizinho
160 gols - Muller
143 gols - Leônidas
136 gols - Maurinho
131 gols - Rogério Ceni
128 gols - Raí
121 gols - Prado
119 gols - Pedro Rocha
115 gols - Careca
113 gols - Dino Sani
106 gols - Remo
105 gols - Canhoteiro
102 gols - Friedenreich
100 gols - Renato
100 gols - Luciano
