menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Luciano é ídolo do São Paulo? Torcedores defendem

O Lance! abriu uma enquete com os torcedores do São Paulo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
10:42
Luciano comemora gol do São Paulo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraLuciano chegou a 100 gols com a camisa do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Luciano é ídolo do São Paulo? Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Bahia por 2 a 0, com o camisa 10 abrindo o placar. A curiosidade foi o gol de número 100 do atleta. Isso abriu uma discussão sobre uma possível idolatria do jogador. Para entender o lado da torcida, o Lance! fez uma pesquisa com alguns torcedores do Tricolor.

continua após a publicidade

Em uma enquete com 810 pessoas, feitas no canal do Whatsapp do São Paulo no Lance!, a maioria dos torcedores defenderam Luciano como ídolo do clube. Ao todo, 862 torcedores votaram até o momento da publicação da reportagem. Destes, 639 votaram no "Sim", enquanto 223 discordaram que o camisa 10 seria ídolo do clube.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A marca histórica do camisa 10 o colocou no seleto hall de atletas que gols na casa dos três dígitos, ocupando a 20ª posição no geral.

Luciano atacante São Paulo
Luciano marcou um gol e deu uma assistência contra o Bahia. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Marcas de Luciano no São Paulo

Além dos 100 gols, Luciano está guardando diversas marcas importantes no São Paulo. Destes, doze deles em clássicos. Foram seis contra o Palmeiras, cinco contra o Palmeiras e um contra o Santos. Luciano também está no ranking dos maiores artilheiros da história do Tricolor.

continua após a publicidade

20 maiores artilheiros da história do São Paulo

242 gols - Serginho Chulapa
233 gols - Gino Orlando
212 gols - Luís Fabiano
189 gols - Teixeirinha
182 gols - França
176 gols - Luizinho
160 gols - Muller
143 gols - Leônidas
136 gols - Maurinho
131 gols - Rogério Ceni
128 gols - Raí
121 gols - Prado
119 gols - Pedro Rocha
115 gols - Careca
113 gols - Dino Sani
106 gols - Remo
105 gols - Canhoteiro
102 gols - Friedenreich
100 gols - Renato
100 gols - Luciano

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias