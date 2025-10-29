menu hamburguer
São Paulo

Oscar vai se aposentar? O que se sabe sobre seu futuro no São Paulo

Oscar não tem planos de se aposentar

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
11:31
Oscar São Paulo
imagem cameraO Lance! apurou sobre o futuro de Oscar no São Paulo (Foto: Divulgação / São Paulo FC)
O assunto envolvendo Oscar e uma possível aposentadoria começou a entrar em alta. Mesmo com algumas suposições, o Lance! apurou que uma aposentadoria não está sendo cogitada pelo jogador no momento.

Oscar foi anunciado no final de dezembro, com contrato até dezembro de 2027. Ao que tudo indica, o início da temporada 2026 está sendo garantido pelo lado do jogador.

Oscar trata uma lesão na panturrilha esquerda e deve desfalcar o São Paulo até o fim do Campeonato Brasileiro. Há pouco, o meia também concluiu a recuperação de três fraturas nas vértebras sofridas em julho.

Luciano comemora gol do São Paulo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Luciano, do São Paulo, durante partida contra o Juventude no Alfredo Jaconi
Internacional x São Paulo no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

No último sábado, ao vencer o Bahia, o São Paulo se despediu do Morumbis na temporada por conta de uma série de shows que irão acontecer no estádio.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O assunto veio à tona após surgir algumas dúvidas sobre as condições físicas e este quadro recente de lesões de Oscar. A lesão na lombar, por exemplo, tirou o jogador de campo por três meses. Após se recuperar, chegou a ser relacionado por Hernán Crespo em dois jogos, contra Fortaleza e Palmeiras, pelo Brasileirão. No começo de outubro, sofreu a lesão na panturrilha.

No momento, a informação é que Oscar estaria nos planos para, pelo menos, o começo da próxima temporada do São Paulo. O meia tem 34 anos.

➡️Luciano é ídolo do São Paulo? Torcedores defendem

Oscar sofreu ano complicado no departamento médico (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)
Oscar sofreu ano complicado no departamento médico (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)

Ano de Oscar no São Paulo

Dos 55 jogos disputados pelo São Paulo na temporada, Oscar participou de apenas 21, sendo o último no dia 19 de julho. Ou seja, são apenas 38% dos jogos disputados - e com a dúvida se volta ainda este ano, tendo em vista que o Brasileirão termina no começo de dezembro.

Antes de retornar ao São Paulo, Oscar viveu quase nove anos de história no Shanghai, na China. Em números, Oscar marcou dois gols e deu cinco assistências.

