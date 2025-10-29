Oscar vai se aposentar? O que se sabe sobre seu futuro no São Paulo

O assunto envolvendo Oscar e uma possível aposentadoria começou a entrar em alta. Mesmo com algumas suposições, o Lance! apurou que uma aposentadoria não está sendo cogitada pelo jogador no momento.

Oscar foi anunciado no final de dezembro, com contrato até dezembro de 2027. Ao que tudo indica, o início da temporada 2026 está sendo garantido pelo lado do jogador.

Oscar trata uma lesão na panturrilha esquerda e deve desfalcar o São Paulo até o fim do Campeonato Brasileiro. Há pouco, o meia também concluiu a recuperação de três fraturas nas vértebras sofridas em julho.

No último sábado, ao vencer o Bahia, o São Paulo se despediu do Morumbis na temporada por conta de uma série de shows que irão acontecer no estádio.









O assunto veio à tona após surgir algumas dúvidas sobre as condições físicas e este quadro recente de lesões de Oscar. A lesão na lombar, por exemplo, tirou o jogador de campo por três meses. Após se recuperar, chegou a ser relacionado por Hernán Crespo em dois jogos, contra Fortaleza e Palmeiras, pelo Brasileirão. No começo de outubro, sofreu a lesão na panturrilha.

No momento, a informação é que Oscar estaria nos planos para, pelo menos, o começo da próxima temporada do São Paulo. O meia tem 34 anos.

Oscar sofreu ano complicado no departamento médico (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)

Ano de Oscar no São Paulo

Dos 55 jogos disputados pelo São Paulo na temporada, Oscar participou de apenas 21, sendo o último no dia 19 de julho. Ou seja, são apenas 38% dos jogos disputados - e com a dúvida se volta ainda este ano, tendo em vista que o Brasileirão termina no começo de dezembro.

Antes de retornar ao São Paulo, Oscar viveu quase nove anos de história no Shanghai, na China. Em números, Oscar marcou dois gols e deu cinco assistências.