Presidente do São Paulo se manifesta sobre a utilização do Morumbis para shows

O presidente do São Paulo, Julio Casares, se manifestou sobre a utilização do Morumbis para shows até o final da temporada. Com eventos marcados até o final de novembro, o Tricolor terá que mandar seus últimos quatro jogos na Vila Belmiro. No caso, os confrontos contra o Flamengo, Bragantino, Juventude e Internacional.

Os três primeiros coincidem com datas de shows. O jogo contra o Internacional deve acontecer no estádio santista por conta da troca de gramado do Morumbis, que deve ficar coberto por pouco mais de um mês. Com isso, o time só deve voltar a utilizar o estádio no ano que vem.

Segundo o recado deixado por Casares, o acordo com a Live Nation, que promove os shows, já estava assinado antes da CBF mudar as datas das competições e dos jogos. Inclusive, citou que caso o São Paulo tivesse classificado para a semifinal da Copa Libertadores, existia uma cláusula que previa os jogos no Morumbis, independente dos shows.

O primeiro deles será contra o Flamengo no dia 5 de novembro, quarta-feira (5), pela 32ª rodada. Na sequência, no dia 8 de novembro, o Tricolor recebe o RB Bragantino na baixada santista em jogo da 33ª rodada.

Até então o último compromisso no estádio da Vila Belmiro é contra o Juventude, no dia 23 de novembro, pela 35ª rodada. Ainda há um jogo do São Paulo como mandante diante do Internacional pela penúltima rodada da competição.

Veja o comunicado emitido pelo presidente do São Paulo

Caros colegas são-paulinos,

Quero manifestar os fatos que explicam a realização de shows nestas próximas semanas em nossa casa, o MorumBIS. Ao contrário do que muitos questionam, o futebol é a nossa razão de existir e NUNCA será colocado em segundo plano por nossa gestão.

No primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileiro no dia 21 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou, e o acordo com a promotora dos shows já estava assinado.

Há de se destacar também que, caso a equipe tivesse se classificado para a semifinal da Conmebol Libertadores, já havia um planejamento alinhado com a Live Nation para que a partida fosse realizada no MorumBIS.

Por fim, quero ressaltar, mais uma vez, que a prioridade SEMPRE será o futebol. E esta receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol.

Julio Casares, presidente do São Paulo, se manifestou nas redes sociais sobre o assunto (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Calendário de show no Morumbis em 2025