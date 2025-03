São Paulo se reapresenta com retorno de atacante

O São Paulo voltou a treinar nessa segunda-feira (24) no CT da Barra Funda após folgar no domingo. O treino contou com o retorno de Calleri, que ficou fora da última atividade do Tricolor. No sábado (22), o time enfrentou um jogo-treino contra o São Bernardo no estádio do Morumbi.

No final de semana, o argentino fez um trabalho de preparação física, cumprindo um cronograma individual. Porém, trabalhou normalmente nesse começo de semana e não é preocupação para a torcida do São Paulo pensando nas estreias que aguardam o time. Além de Calleri, Rodriguinho treinou normalmente.

Quanto a Lucas Moura, ainda sem novidades. O jogador é visto como a principal dúvida do elenco pensando na estreia do Campeonato Brasileiro. Lucas sofreu um trauma no joelho e tem feito alguns cronogramas individuais de tratamento, mas ainda sem ir ao gramado.

O São Paulo ainda aguarda os retornos de Ferraresi e Bobadilla, que estão convocados pela Venezuela e Paraguai, respectivamente. A dupla deve retornar na quarta-feira (26).

São Paulo retornou aos treinamentos após um dia de folga (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como foi o treino do São Paulo?

Luis Zubeldía aplicou um trabalho de fundamentos um trabalho de fundamentos técnicos, com troca de passes. Além disso, o grupo também passou por uma atividade de mobilidade, toque e força. No final do treino, grupos foram divididos para atividades de cruzamento e finalização.

O São Paulo treinará até sexta-feira (28). No sábado, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Sport, em jogo que acontece no Morumbis.