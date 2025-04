São Paulo terá cadastro facial no Morumbis: entenda como funcionará

O São Paulo terá uma novidade no Morumbis em seu próximo jogo. A partir do dia 20, contra o Santos, o sistema de cadastro facial será válido para torcedores que estiverem presentes nos camarotes do setor térreo e intermediário (portão 5B), além do setor PCD.

A intenção é que o cadastro facial seja aplicado em outros setores também. O clube divulgou que ainda não há data certa, mas sugeriu que os torcedores já façam o registro. A novidade é uma forma de prevenir fraudes nos ingressos e diminuir problemas com cambistas. Outros times do estado de São Paulo, como o Palmeiras, adotam a estratégia como uma medida de segurança.

O Tricolor deixou claro que a biometria facial será a única forma de garantir acesso ao estádio em breve. No Brasil, Maracanã, Allianz Parque, Morumbis, Vila Belmiro, Engenhão, Fonte Nova e Arena do Grêmio adotam esta tecnologia. O Corinthians anunciou na última semana que também entrará na lista.

Como cadastrar a biometria facial para ter acesso ao Morumbis?

O cadastro facial deve ser feito pelo site [email protected], pelo celular. Uma vez feito o cadastro, este será válido para todas as futuras compras de ingressos do São Paulo. Vale destacar que não há venda física dos bilhetes, somente online - algo aplicado há alguns anos.

Quando instaurado o acesso pela biometria facial, os ingressos serão pessoais e instransferíveis, sendo a face do torcedor a nova chave de acesso.