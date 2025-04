Calleri deixa jogo contra o Botafogo com dores e preocupa São Paulo

Jonathan Calleri se tornou uma nova preocupação para o São Paulo. O argentino deixou o gramado do Nilton Santos ainda no primeiro tempo nesta quarta-feira (16), contra o Botafogo.

Aos 30 minutos, Calleri sentiu dores no joelho esquerdo após uma dividida com Marlon, do Botafogo. O jogador recebeu atendimento médico no gramado e tentou ficar em campo, mas três minutos depois, voltou a sentir e pediu para sair. André Silva entrou no lugar do argentino.

Isso pode se tornar uma preocupação para o Tricolor. O centroavante recebeu atendimento, mas a tendência é que passe por exames nesta quinta-feira (17). O São Paulo retorna para a capital paulista ainda nesta noite, em voo fretado.

Calleri foi desfalque do São Paulo no jogo contra o Cruzeiro, após ser expulso contra o Atlético. O confronto contra o Botafogo tinha marcado o retorno do argentino.

O São Paulo tem enfrentando muitos problemas com lesões. O time sofre com a ausência de nomes importantes, o que tem sido uma dificuldade para Luis Zubeldía.

(Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

