Lucas e outro titular retornam aos treinos e se aproximam de retorno no São Paulo

O São Paulo teve duas novidades no treinamento desta terça-feira (15), no CT da Barra Funda. Lucas Moura realizou atividades com bola pela primeira vez desde a lesão e está próximo de reforçar o elenco comandado por Luis Zubeldía.

Fora desde o clássico com o Palmeiras, pela semifinal do Paulistão, Lucas desfalcou a equipe em cinco partidas no período, incluindo os dois jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. Ele seguirá como baixa diante do Botafogo, nesta quarta-feira (16), no Nilton Santos.

Nos bastidores, o Tricolor trabalhar para ter o meia na terceira rodada da competição continental, no dia 23 de abril, contra o o Libertad, em Assunção (Paraguai).

Nos trabalhos, o camisa 7 teve a companhia de Pablo Maia, que evolui bem no tratamento, mas deve demorar um pouco mais que o companheiro para voltar aos gramados. Ainda em fevereiro, o volante passou por cirurgia ligamentar no tornozelo após torção sofrida na vitória sobre o São Bernardo, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

A expectativa inicial era de que Maia retornasse apenas após o Mundial de Clubes, na metade do ano, mas o jogador tem respondido bem ao tratamento e pode ser liberado pelo departamento médico antes do previsto.

Lucas Moura durante partida entre São Paulo e Corinthians, pelo Campeonato Paulista (Photo: Eduardo Carmim/Alamy Live News)

São Paulo no Brasileirão

Após três rodadas, o São Paulo segue sem vencer na atual edição do Campeonato Brasileiro. Ao todo, são três empates, dois deles no Morumbis, e apenas um gol marcado. Atualmente, a equipe liderada por Zubeldía ocupa a décima quinta colocação, um ponto atrás do Atlético-MG, que abre a zona de rebaixamento.

Na próxima quarta-feira, o Tricolor viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Botafogo. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos.