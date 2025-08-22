Veja os números da carreira de Maílton, novo reforço do São Paulo

O São Paulo tem negociações avançadas para contratar o lateral Maílton, que estava emprestado pelo Metalist, da Ucrânia, à Chapecoense. Aos 27 anos, o jogador acumula vasta experiência no futebol brasileiro, incluindo passagens por clubes rivais do Tricolor paulista.

Natural de Paraíso do Norte (PR), Maílton foi formado nas categorias de base do Palmeiras e também atuou por Operário-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Santa Cruz, Mirassol, Coritiba, Metalist-UCR e Ponte Preta.

Cabe ressaltar que pelo Palmeiras, rival do Tricolor Paulista, Maílton jogou apenas pelas categorias de base, não entrando em campo profissionalmente.

Maílton pela Chapecoense:

Na Chapecoense, Maílton teve grande protagonismo, atuando em 76 partidas, sendo titular em 63 delas. Contribuiu com 9 gols e 13 assistências, com média de 1,4 passes decisivos por jogo e 16 grandes chances criadas. Finalizou 1,8 vezes por partida, acertando 0,5 no gol, e teve 22% de eficiência nos cruzamentos. No aspecto defensivo, registrou 1,1 desarmes e 0,8 interceptações por jogo, além de recuperar 3,9 bolas por partida com 50% de eficiência nos duelos. Cometeu 0,8 faltas e sofreu 1,7.

Maílton pela Ponte Preta:

Pela Ponte Preta, Maílton disputou 33 jogos, sendo titular em 14. Marcou 3 gols e deu 2 assistências, com média de 0,9 passes decisivos e 6 grandes chances criadas. Finalizou 1,2 vezes por jogo (0,5 no gol), mantendo 22% de eficiência nos cruzamentos. Defensivamente, teve 0,8 desarmes e 0,3 interceptações por partida, recuperando 2,9 bolas e com 47% de sucesso nos duelos. Cometeu 0,7 faltas e sofreu 1,3.

Maílton pelo Coritiba:

No Coritiba, atuou em 8 partidas, sendo titular em 7. Não marcou gols nem deu assistências, mas teve média de 1,0 passe decisivo por jogo e criou 1 grande chance. Finalizou 0,5 vezes por jogo sem acerto no gol, mantendo 23% de eficiência nos cruzamentos. Registrou 1,1 desarmes e 1,5 interceptações por partida, com 5,8 bolas recuperadas e 54% de eficiência nos duelos. Cometeu 1,4 faltas e sofreu 2,0.

Maílton pelo Atlético-MG:

Pelo Atlético-MG, participou de 11 jogos, sendo titular em 5, marcando 1 gol e dando 2 assistências. Teve média de 0,5 passes decisivos por jogo e finalizou 0,6 vezes (0,1 no gol), com 21% de acerto nos cruzamentos. Defensivamente, registrou 0,6 desarmes e 0,5 interceptações por partida, recuperando 1,6 bolas e 44% de eficiência nos duelos. Cometeu 0,5 faltas e sofreu 0,8.

Maílton viveu boa fase pelo Operário (Foto: Joao Vitor Rezende Borba/AGIF)

Maílton pelo Operário:

No Operário, Maílton foi titular absoluto em 28 partidas. Contribuiu com 4 gols e 2 assistências, mantendo média de 1,4 passes decisivos e 3 grandes chances criadas. Finalizou 1,9 vezes por jogo (0,6 no gol), com 22% de eficiência nos cruzamentos. No setor defensivo, teve destaque com 2,3 desarmes, 1,6 interceptações e 6,0 bolas recuperadas por partida, com 61% de sucesso nos duelos. Cometeu 1,9 faltas e sofreu 3,9.

Maílton pelo Mirassol:

No Mirassol, atuou em 8 partidas, sendo titular em 6, sem marcar gols e com 1 assistência. Teve média de 0,2 passes decisivos e criou 1,4 finalizações por jogo (0,6 no gol), com 9% de eficiência nos cruzamentos. Defensivamente, contabilizou 0,6 desarmes e 0,8 interceptações, recuperando 4,0 bolas com 49% de eficácia nos duelos. Cometeu 0,8 faltas e sofreu 2,0.

Maílton pelo Metalist e Santa Cruz:

Pelo Metalist, na Ucrânia, Maílton disputou 6 jogos e deu 1 assistência. No Santa Cruz, participou de 13 partidas, sem marcar gols ou dar assistências.