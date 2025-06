São Paulo retorna aos trabalhos sob comando de Crespo; veja cenário da reapresentação

O São Paulo se reapresenta nesta quinta-feira, dia 26 de junho. O time estava de recesso desde o último jogo antes da pausa para o Mundial de Clubes, que aconteceu no dia 12 de junho. Nestes quase quinze dias, o Tricolor passou por algumas mudanças. Entre as principais, a troca do comando técnico.

continua após a publicidade

Na última semana, o time entrou em um acordo e se despediu de Zubeldía. Hernán Crespo, que comandou o time em 2021, voltou ao posto. Este será o primeiro trabalho oficial de Crespo como líder do time desde seu retorno.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Como será a reapresentação do São Paulo?

O dia será movimentado no CT da Barra Funda. O elenco do São Paulo tem as primeiras atividades sob o comando de Hernán Crespo marcadas para 9h30 (de Brasília). Será o primeiro contato oficial do técnico com o grupo principal.

continua após a publicidade

Embora Crespo já tenha trabalhado anteriormente com alguns atletas, ele chegou ao Brasil na última segunda-feira. A intenção da diretoria era antecipar sua chegada para que estivesse presente no país antes da reapresentação oficial. E assim foi.

Na terça-feira, dia de sua apresentação, o treinador visitou as instalações do CT e se encontrou com alguns jogadores que vinham cumprindo cronogramas individuais, como o atacante Calleri. Na quarta, membros da nova comissão técnica marcaram presença em Cotia e acompanharam de perto a vitória do Sub-20 sobre o Bahia.

continua após a publicidade

Este será o retorno de Crespo ao CT da Barra Funda (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Quem estará disponível para Hernán Crespo?

O São Paulo tem algumas incertezas e saídas que devem acontecer até o final do mês. Nomes como Liziero e Igor Vinícius deixarão o elenco. Existem dúvidas quanto aos casos de peças como Ruan, por exemplo. No mais, Crespo terá o retorno do grupo completo.

Ryan Francisco, Maik, Henrique Carmo e Matheus Alves optaram por abrir mão do recesso do profissional do São Paulo e retornaram ao time Sub-20 durante a pausa no calendário. Maik lesionou o posterior da coxa contra o Bahia nesta quarta-feira, em jogo pela categoria, e deve começar tratamento.

O restante deve retornar ao time profissional e se reapresentar normalmente.

Veja os jogadores que devem estar na reapresentação do São Paulo

Goleiros:

Rafael

Jandrei

Young

Leandro

Zagueiros:

Arboleda Sabino Ferraresi Alan Franco

Laterais:

Wendell

Enzo Díaz

Patryck Lanza

Cédric Soares

Volantes:

Alisson

Pablo Maia

Bobadilla

Luan

Negrucci

Meias:

Luciano

Rodriguinho

Atacantes: